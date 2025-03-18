¡Ö¤Ê¤ó¤È¹ë²Ú¤Ê¡×57ºÐÆîÌîÍÛ»Ò¡¢Æ±À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÈþ½÷2¿ÍÎ¹¥À¥Í¡×¡ÖÎÞ¤â¤ó¤Ç¤¹¡Á¡×
¢¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÎ¹¡×¢¡
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(56)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÂç¿Í¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÎ¹¡ÙµÆÃÓÅí»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÆâ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢²ÏÆ¸¤Î¥Ñ¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Î2ÂçµðÆ¬¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¤ÎÀ¼¤â¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤â¤ó¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ºÇ¹â¡×¡ÖÈþ½÷Æó¿ÍÎ¹¤À¥Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¼ã¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤Î¥Ñ¥ó¡©¤ÈÆ±¤¸É½¾ð¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¬Ä¶¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´¹ñ½ÄÃÇ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡Á¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Î¸æÆó¿Í¤Ï¹ë²Ú²á¤®¤ë¡×¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Î2ÂçµðÆ¬¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£