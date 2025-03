YOASOBI、新しい学校のリーダーズ、Adoが16日(現地時間17日)、米・ロサンゼルスで行われた音楽イベント『matsuri‘25:Japanese Music Experience LOS ANGELES』に出演した。米国内外から7000人が集まるなか、約3時間にわたって白熱のライブが開催された。同イベントは、音楽業界主要5団体が設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)とトヨタグループが主催。CEIPAとトヨタグループは2月下旬に日本の音楽コンテンツの海外進出を支援する「MUSIC WAY PROJECT」の始動を発表し、『matsuri‘25』はプロジェクト初の大型イベントとして日本音楽界の期待を背負って開催された。チケットは前売りで完売となり、日本の音楽への関心の高さをうかがわせた。

イベントにはYOASOBIが先陣を切って登場。昨年は米国の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演し、年間を通して海外で最も再生回数が多かった日本のアーティストとして注目を集めた。デビュー曲「夜に駆ける」などのヒット作を次々と披露し、「群青」では観客が一体となって合唱する姿も見られた。メンバーのikuraは「みなさんと最高な音楽を楽しめたらと思ってやってきた」と英語と日本語でファンに語りかけた。ラストの「アイドル」では、お決まりの「オイ!」コールで会場が一体となった。昨年は計11万人を動員するワールドツアーを成功させ、同じく『Coachella Valley Music and Arts Festival』にも出演した新しい学校のリーダーズは、2021年に世界デビューを果たした「オトナブルー」など11曲をノンストップで披露した。メンバー自身が全曲の振り付けを考案しており、キレのあるダンスパフォーマンスで、会場を興奮の渦に包んだ。最後にメインボーカルのSUZUKAの呼びかけでリーダーズメンバーと観客が声を合わせ、今月リリースされたばかりの新曲「One Heart」が披露された。同曲と未配信の新曲「Free Yourself」は、ライブでの初披露となった。世界30都市以上50万人を超える日本人アーティスト過去最大級となるワールドツアーを控え、海外にも多くの熱狂的なファンを持つAdoは、ボックスの中に立ち、シルエットで登場。大型スクリーンのアニメーションを背景に、大ヒット曲「唱」「新時代」「うっせぇわ」など計10曲を歌い上げた。「愛して愛して愛して」ではAdoとファンが絶叫で声を合わせ、盛り上がりは最高潮に達した。Adoはショーの最終盤で「新しい学校のリーダーズ、YOASOBIとステージをシェアしているのは夢のよう。日本の音楽と文化を体験してくれてうれしい。最高の夜だった」と英語と日本語で語り、ファンに感謝を表した。「matsuri '25 」のチケットの売り上げの一部は、1月にロサンゼルス郡で発生した山火事の被災地支援にあてられる。「MUSIC WAY PROJECT」は、今後も世界各地でライブを開催する。■YOASOBIコメントYOASOBIとして、フェス以外で他のアーティストの方々とイベントをご一緒する機会がこれまでなかったので、とても楽しかったです。しっかりトップバッターを務め、次の出番となる新しい学校のリーダーズへ向けて、お客さんを温められたのではと思います。世界と日本を区切っているわけではありませんが、自分たちにできることを一生懸命続けた先に、世界中の人々にも私たちの音楽が届いてくれたらうれしいですし、できるだけ多くの人に届けたいと思っています。そして今回アメリカという地で、こんなにも多くのお客さんが集まってくださったことも、本当にうれしかったです。■YOASOBIセットリスト1.セブンティーン2.祝福3.UNDEAD4.たぶん5.勇者6.怪物7.夜に駆ける8.群青9.アイドル■新しい学校のリーダーズ コメント今年最初の海外公演全力で楽しませていただきました!ロサンゼルスは私たちにとって、共同生活をしたりEPを制作したり、たくさんの出会いと思い出の詰まった場所です!ここで日本のアーティスト様と共にライブができたことをとてもうれしく思います!それぞれのエネルギーがこれからも世界に響き続けていくのが楽しみです。■新しい学校のリーダーズ セットリスト1.Change2.Fly High3.Arigato4.オトナブルー5.Toryanse6.Free Yourself7.WOO! GO!8.Essa Hoisa9.Tokyo Calling10.NAINAINAI11.One Heart■Ado セットリスト1.唱2.新時代3.うっせぇわ4.ラッキー・ブルート5.Tot Musica6.ルル7.愛して愛して愛して8.逆光9.Episode X10.踊