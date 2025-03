『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化。

ディズニーが手掛けた世界初のカラー長編アニメーション映画である歴史的名作が新たな実写ミュージカル映画として誕生します。

今回は、白雪姫役のプレミアム吹替版声優、吉柳咲良さんにインタビュー。

「白雪姫」の印象や、吉柳さん流・夢との向き合い方などお話をたっぷりうかがいました。

ディズニー映画 実写版『白雪姫』プレミアム吹替版 白雪姫役/吉柳咲良さんインタビュー

今回インタビューさせていただいたのは、実写版『白雪姫』プレミアム吹替版で「白雪姫」を演じる吉柳咲良(きりゅうさくら)さん。

吉柳さんから見た「白雪姫」というディズニープリンセス

ーーアニメーション版の『白雪姫』は1937年に公開された世界初の長編アニメーション映画ですが、今回は最新鋭の技術を駆使した実写映画。

収録をとおして、今回の映画をどのように感じましたか?

吉柳咲良さん:

「白雪姫」は誰もが知っている、心が本当に純粋なプリンセス。

白雪姫を演じてみて、その優しさや思いやりの気持ちで、みんなが変わっていったり、世界が動いていく姿を見て、思いやりの気持ちの大切さを改めて感じました。

実写版の『白雪姫』は、もし彼女が人間としてアニメーション映画から飛び出してきたら、きっとこうなんだろうなっていうイメージそのもの。

『白雪姫』という長年愛されてきた作品の良さはそのままに、彼女の心の葛藤や成長を見ることもでき、物語への解像度が上がりました。

劇中には「このシーン、アニメーションで見た!」という場面が何度も出てきます。

既存の楽曲も登場して、『白雪姫』の世界がより鮮明になって見えたのはテンションが上がりましたね。

見終わった後の満足感がとても大きく、「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」をはじめとした実写版ならではのオリジナル楽曲もたくさんあるので、より楽しめるんじゃないかなと思います。

――収録の印象、難しかったこと、新しい発見はありましたか?

吉柳咲良さん:

元々の声は割とハスキーと言われることが多いので、実は2トーンぐらい声の高さを上げて「白雪姫」を演じています。

私は音圧があるタイプの声質だと思っていて、だからこそ逆にそこで圧を与えすぎないようにという引き算を意識して演じました。

しっかりとした意思を乗せつつも優しさが見えるようにしゃべり方やスピード感を調整するなど、「ディズニープリンセス」らしさの表現を探りながら挑みました。

吉柳さん流・夢との向き合い方「言霊はある。自分の人生、諦めるも自由、続けるも自由」

――吉柳さんが夢や目標を持ち続けるために大切にしていることは?

吉柳咲良さん:

まず、「言霊は存在する」と思っていて、夢を持つ張本人の自分が「どうせ無理」と思ってしまったら、かなう日はやってこないと思っています。

歌でもそうなのですが、例えばこのキーが高いと思っていて声がでないと思うと、その声は出せないんです。

恐怖心があると声帯も閉まるし、体がこわばるから、そもそもその声が出る通り道を作れてないんですよ、自分の体が。

それと同じ感覚で、恐怖心とかで自分で自分を押さえつけてしまっているうちは、どうしても一歩踏み出すのって怖くなってしまうので、たまには勢いも必要になってくる。

何をするにも自分の人生の責任をとるのは自分自身で、諦めるも自由だし、続けるも自由。

もちろん現実は厳しいし、夢や目標を持ち続けるのが難しい局面も多々あります。

自信が持てなかったり、悔しさやしんどさを私も経験してきていますが、その夢を持ち続ける気持ちすらも捨てる必要性は、多分ない。

自分が納得できる選択をすることが一番大切だと思っています。

Dtimesの読者のみなさんへメッセージ

――最後に、作品を楽しみにしているみなさんにメッセージをお願いします

吉柳咲良さん:

何度作品を見ても思いますが、他者を思いやる気持ちはとても大切なもの。

思いやりと優しさを持って、相手のことを考えることが平和への近道だと思います。

実写版ならではのリアルな質感で見る『白雪姫』の世界がとても美しく、現代の技術の凄さを感じていただけると思います。

おなじみのシーンや楽曲もたくさん登場します。

ぜひ劇場でご覧ください。

実写映画『白雪姫』は、2025年3月20日(木・祝)全国公開です。

実写映画『白雪姫』作品概要

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」

公開日:2025年3月20日(木・祝)

監督:マーク・ウェブ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー,ガル・ガドット

プレミアム吹替版声優:吉柳咲良/河野純喜(JO1)/月城かなと/津田篤宏/諏訪部順一

©2025 Disney. All Rights Reserved

