レトロかわいい。「バッドばつ丸」「あひるのペックル」の限定商品がサンキューマートに登場

サンキューマートでは4月上旬より、サンリオのキャラクターである「バッドばつ丸」と「あひるのペックル」の限定アイテムを順次販売します。公式オンラインショップでは先行予約の受け付けを開始しました。

■レトロかわいいチェッカー柄の全29アイテム

限定アイテムは、どこか懐かしさを感じる”チェッカー柄”を基調としたデザインで、全29商品を展開。

触り心地にこだわった、ふわふわ素材を採用した「ミニトートバッグ」や「ふわふわ巾着」、「リップポーチ」、「クリアマルチケース」が登場。

そのほか、内側にファイバー素材を取り入れた「折りたたみ傘ポーチ」や「ぬいぐるみヘアゴム」、「アンクルソックス」も販売します。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656816

■商品概要

サンキューマート×「バッドばつ丸」「あひるのペックル」シリーズ

【WEB先行予約受付】

予約受付期間:2025年3月12日(水)12:00〜

販売場所:公式オンラインショップ

予約受付ページ:https://thankyoumart.jp/collections/badtzmaru-pekkle

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

販売開始日:2025年4月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所:サンキューマート各店舗(https://thankyoumart.jp/pages/shop-list)

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

(フォルサ)