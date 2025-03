TRIPLANE

TRIPLANEが、デビュー21年目の新たな一歩となる、通算13枚目のオリジナルアルバム『KEY』をリリース。NEWアルバムを引っ提げた全国ツアーとアルバム発売を記念したリリースイベントの開催が決定した。

2004年にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEが、通算13枚目となるオリジナルNEWアルバムを3月19日にリリース。

昨年の20周年イヤーを2枚のベストアルバムのリリースと、47都道府県ツアーで突っ走ったTRIPLANE。

新たな第一歩となる、デビュー21年目もオリジナルNEWアルバム発売、アルバムを引っ提げた全国ツアー、そしてアルバムのリリースイベントも開催するなど、精力的に活動を行っていく。<TRIPLANEコメント>

聴いてくれる人、それぞれがTRIPLANEの世界と繋がる「Unknown」の扉を開く鍵となりますように。そして自分達にとっても、新たな世界への鍵となる、そんなアルバムです!<リリース情報>アーティスト:TRIPLANEタイトル:KEY発売日:2025年3月19日CD:全国主要CDショップ・オンラインショップで販売配信:音楽ストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサービスで同時配信予定【アルバム収録曲】01. ずっと02. ZEMBU03. 夏恋共謀犯04. TAXI05. friday night 06. バンドワゴンになって07. サムネイルなワタシ08. ソナチニープルーム09. Break Out [レッドイーグルス北海道 /(一財)札幌アイスホッケー連盟公認アイスホッケー応援ソング]10. キーケース<TRIPLANE LIVE TOUR 2025 Unknown 公演日程>4月12日(土) 北海道 帯広studio REST4月13日(日) 北海道 札幌PENNY LANE244月19日(土) 岡山 ペパーランド4月20日(日) 広島 Yise5月06日(火) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK STAGE5月10日(土) 和歌山 CLUB GATE5月11日(日) 香川 TOONICE5月17日(土) 宮城 仙台 enn2nd5月18日(日) 岩手 盛岡 the five Morioka5月24日(土) 福岡 INSA5月25日(日) 熊本 B.9 V25月31日(土) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN6月01日(日) 静岡 浜松 G-SIDE6月07日(土) 京都 Live House nano6月08日(日) 愛知 名古屋 ell.FITSALL6月14日(土) 東京 Daikanyama SPACE ODD<リリースイベント日程>3月22日(土) アリオ葛西 ウエストコート(東京)

1部13時開演 / 2部15時開演3月28日(金) ミュージックショップ音楽処(札幌) 19時開演3月29日(土) 新さっぽろサンピアザ 光の広場(札幌)

1部13時開演 / 2部15時開演4月5日(土) 横浜ワールドポーターズ(神奈川)

1部13時開演 / 2部15時開演4月6日(日) 川崎ラ チッタデッラ 中央噴水広場(神奈川)

1部13時開演 / 2部15時開演<プロフィール>

北海道札幌出身のバンド。小学校の同級生である江畑兵衛(Vo&Gt)、武田和也(Ba)、広田周(Dr)によって、大好きな音楽で仲間と共に大空を羽ばたきたいとの想いから「三翼機~TRIPLANE~」(三枚の翼がある飛行機)を結成。現在はKJ(Gt)を迎え入れ4人で活動。

ほぼ全ての楽曲を作曲、作詞している江畑によるストレートな歌詞とキャッチ―なメロディーが特徴的。楽曲のクオリティの高さからアニメ「ONE PIECE」のエンディングテーマ「Dear friends」や北海道日本ハムファイターズ「10th Season プロジェクト」テーマソング「ファイターズと共に」、映画「仮面ライダージオウNEXT TIME ゲイツ、マジェスティ」の主題歌「Brand New Day」をはじめ数々の楽曲がタイアップとして起用されている。また「美幌観光物産大使」にも任命されており、地元北海道の魅力を伝える活動も精力的に行う。