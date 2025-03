BRAHMANが、ライブ映像作品『六梵全書 Six full albums of all songs』を6月11日にリリース。あわせて、ティザー映像が公開された。

今作は、BRAHMANが結成30周年のスタートとして11月4日に横浜BUNTAIにて開催した同名ライブの映像作品。そのタイトルが示すように、彼らが過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって披露したワンマンライブを収めている。『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『超克』『梵唄』の全ての楽曲に加え、追加演奏されたインディーズ時代の3曲や、エンディングでMVが公開された新曲「順風満帆」までノーカットで収録される。

完全生産限定盤となる今作は、プレミアムハードケース仕様で、ボーナスディスクにメンバーのアフタートークなどを含むメイキング映像集を収録する。早期予約特典には、MCダイジェスト集の第3弾として、2018年から2025年のBRAHMANのライブから選りすぐったMCをダイジェストにまとめたスペシャルCDが用意されている。

