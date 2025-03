ニューヨークのリバティ島にある自由の女神像は、映画などさまざまな映像作品でアメリカの象徴となっていますが、もともとはアメリカの独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈された両国の友情の証です。トランプ大統領が展開している外交政策でアメリカとフランスの関係に亀裂が入った結果、フランスの政治家が自由の女神像の返還を要求し、アメリカ政府がそれを突っぱねる一幕が報じられました。

French MEP demands the US 'give us back the Statue of Liberty'https://www.france24.com/en/france/20250316-french-mp-demands-the-us-give-us-back-the-statue-of-libertyWhite House says it will not return the Statue of Liberty to France - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2025/03/17/white-house-statue-of-liberty-france-00233883自由の女神像は、アメリカ独立100周年の記念として1886年にフランス国民からアメリカに寄贈されたもので、両国の外交関係を確固たるものとし、アメリカの独立と奴隷制の終わりを両国民の記憶にとどめるモニュメントとしての意味合いがあります。フランス選出の欧州議会議員であるラファエル・グリュックスマン氏は、自身が旗揚げしたフランスの政党「プラス・ピュブリック」が2025年3月16日に開いた党大会で、アメリカはもはや自由の女神像の精神を体現していないため、フランスは自由の女神像を取り戻すべきだと主張しました。中道左派の政治家で、熱心なウクライナの擁護者でもあるグリュックスマン氏は、大会に集まった支持者を前に「暴君の側に立つことを選んだアメリカ人、科学の自由を求めた研究者を解雇したアメリカ人に『自由の女神像を返せ』と言うつもりです」と語って、アメリカの戦争政策の急転換やトランプ大統領の反科学政策を強く批判しました。トランプ大統領と、トランプ政権下で政府効率化省(DOGE)を率いるイーロン・マスク氏は、NASAやアメリカ国立衛生研究所(NIH)といった政府系の研究機関の予算や人員の削減に踏み切っており、フランスは解雇された科学者の受け入れ先として真っ先に手を挙げています。ドナルド・トランプ政権の反科学政策により研究が検閲される恐れがあるとしてNASAやイェール大学の研究者が「科学的亡命」を検討 - GIGAZINEグリュックスマン氏は続けて、「私たちがアメリカ人に言う2つ目のことは、『もしアメリカが最高の研究者たちを、あるいは自由と革命の理念、疑問と究明の理念によってアメリカを世界有数の大国にした人々をクビにしたいのであれば、私たちは彼らを歓迎しましょう』ということです」と述べました。同氏はまた、自由の女神像について「私たちはあなたがたにそれをプレゼントしましたが、どうやらあなたがたはそれが気に入らないようです。ですから、それは祖国にあったほうがいいでしょう」と付け加えました。これに対し、ホワイトハウスの報道官のカロリン・リービット氏は3月17日の会見で、「返還は絶対にあり得ません。どこの馬の骨とも知れないフランスの下級政治家に対する私のアドバイスは、フランス人が今ドイツ語をしゃべらずに済んでいるのは、合衆国のおかげだと思い出すことです」と強い言葉で反論しました。リービット氏の発言は、第二次世界大戦中にナチスドイツに対抗するためにアメリカとフランスが結成した連合を念頭に置いたものだと思われます。政治に特化したアメリカのメディアであるPOLITICOによると、自由の女神像の所有権はアメリカ政府にあるため、贈り主とはいえフランスがアメリカの意に反して像を奪還することはできないとのこと。また、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、3年以上続いているウクライナ戦争の終結に向けた和平協定を取り持つことでトランプ大統領との外交的な緊張を和らげようとしていますが、自由の女神像をめぐるフランスの動きはその関係を悪化させる可能性があると、POLITICOは指摘しました。