ºàÎÁ¤ò¤É¤ó¤É¤óº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó°ìÈ¯¤Ç´°À®¤Î´ÊÃ±¤ª¤«¤º¡ª¤·¤Ã¤È¤ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥­¥à¥Á¥Þ¥è¤Î¥ì¥·¥Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÐÌÚÆà±ûÈþ¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Ç´°À®¡ª¥­¥à¥Á¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Íí¤ó¤À¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤ÊÀäÉÊ¤ª¤«¤º¡ª¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¥­¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¤Ç¡¢ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¸å¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Î»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥­¥à¥Á¥Þ¥è¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó20Ê¬

¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥­¥à¥Á¥Þ¥è¤Î¥ì¥·¥Ô

¤·¤Ã¤È¤ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥­¥à¥Á¥Þ¥è¤ÎºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¤à¤ÍÆù¡¡300g¡ÊÈé¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¡£¡Ë
¥­¥à¥Á¡¡100g
¤·¤á¤¸¡¡50g
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦Ìý¡¡¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1
ÀÄ¥Í¥®¡¡Âç¤µ¤¸3¡Ê¾¯ÎÌ¤ò»Å¾å¤²ÍÑ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ë

¤·¤Ã¤È¤ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥­¥à¥Á¥Þ¥è¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡Èé¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢Á¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÍÍ¤ËÇö¤¤ºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢º½Åü¤È¤·¤ç¤¦Ìý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

­¢¡¡ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ËÍí¤à¤è¤¦¤ËÏÂ¤¨¤ë¡£

­£¡¡¥­¥à¥Á¡¢¤·¤á¤¸¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÀÄ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£

­¤¡¡Ç®¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿¿¤óÃæ¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600w¤Ç6Ê¬È¾¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ®¤¬Á´ÂÎ¤ËÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­¥¡¡»®¤ËÀ¹¤ê¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÀÄ¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢10ÉÃ¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²¹¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

·Ü¤à¤ÍÆù¤òºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢Á¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

Àè¤Ë¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ëº½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤È¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤Ï¡¢¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Á´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È»ÀÌ£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥­¥à¥Á¤â¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¤¼¤Ò¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª