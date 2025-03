ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フリルに囲まれて優雅な雰囲気の、ディズニーデザイン「フリルが華やかな布団カバーセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリルが華やかな布団カバーセット」美女と野獣

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】10,990円(税込)、【洋式ダブル】13,900円(税込)、【和式シングル】10,990円(税込)

品質:<掛布団カバー>表地:ポリエステル100%、フリル:綿100%、裏地:綿100%、<枕カバー、シーツ>綿100%

枕カバー、合わせ式仕様

シーツは全周ゴム入り仕様

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『美女と野獣』デザインの布団カバー。

枕カバー、掛け布団カバー、シーツの3点セットで、統一感のあるデザインなので一気にコーディネートが完成します!

掛け布団カバーは、縁どりにフリルをあしらった優雅なデザインで、ディズニープリンセス「ベル」の黄色のドレスと、「野獣」のネイビーのタキシードをモチーフにした配色使いに☆

© Disney

全面に踊るシーンとバラを描いた夢のようなデザインで、繊細なタッチで描かれたアートが素敵。

© Disney

掛け布団カバーの下部には、「ルミエール」や、

© Disney

「コグスワース」、

© Disney

「ポット夫人」に「チップ」、お城の仲間たちの姿がデザインされています。

© Disney

掛け布団カバーにはステンドグラス風の一輪のバラ、枕カバーにはワンポイントでバラの刺繍が施され、プリントと刺繍を組み合わせた手の込んだ仕上りに☆

© Disney

カバー部分はしなやかなポリエステル素材を使用しています。

© Disney

フリル部分はコットン素材に。

枕カバーは合わせ式仕様になっているので、スムーズにセットができます。

寝室がパッと華やぎそう。

フリルに囲まれて優雅な雰囲気の、ディズニーデザイン「フリルが華やかな布団カバーセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

