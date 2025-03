Stray Kids・バンチャン＆ヒョンジン、ユニット曲『ESCAPE』リリース決定！鎖で縛られた2人に注目

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、バンチャン&ヒョンジンが、新しいユニット曲で現実から抜け出したい不安定な若者について歌う。

【写真】ヒョンジン、坊主頭に高級ブランドのロゴが!?

来る3月21日、Stray Kidsはデジタルシングル『Mixtape:dominATE』をリリースする。これに先立ち、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSに新アルバムの収録曲を紹介するティージングコンテンツ「UNVEIL:TRACK」を順次公開している。

去る3月17日には3番目のティザー動画『ESCAPE(バンチャン&ヒョンジン)』がベールを脱いだ。

白い息が出るほど寒い夜、灰色に変わった世界でバンチャンとヒョンジンがいる。彼らは土埃が舞うなかで走ったり、何もない場所に向かって大きく笑ったりして本能に忠実な姿を見せながらも、水槽を自由に泳ぐ小さな魚を憂愁に満ちた目で追うなどしている。

雪景色のなか、羽毛がすべて抜けてしまったベッドのうえでいたずらをしたり、お互いの身体にもたれかかって休んだりもする2人が、鎖で片手ずつ縛られたまま捉えられている。

(写真=JYPエンターテインメント)上からバンチャン、ヒョンジン

『ESCAPE(バンチャン&ヒョンジン)』は、幻想的なエレキギターと魅惑的なレゲエリズムが調和を成したオルタナティブR&B曲だ。バンチャン&ヒョンジンが楽曲制作に参加して、「Escape from reality, come with me」「Let's run away from the world Don't you love the sound of silence, it's all we need oh oh oh」のようなドラマチックな歌詞を完成させた。

2021年に2ndフルアルバム『NOEASY』の収録曲『Red Lights』を通じて、ワイルドな魅力を見せた2人が、再びコラボした新曲で一層成熟し、洗練された雰囲気を醸し出す。ティザーで強烈な目つきなど、没入感を高める演技力を見せた2人が表現する魅力的なキャラクターにも期待が集まっている。

なお、Stray Kidsの2025年初の新アルバム『Mixtape:dominATE』は、3月21日13時にリリース予定だ。