赤ちゃんを水に慣れさせながら、親子のふれあいを深める！スポーツクラブセイシン「ベビースイミングの無料クラス」

キッズスイミング・スポーツクラブ「スポーツクラブセイシン」にて、親子で学ぶベビースイミングの無料クラスを開講します。

キッズスイミング・スポーツクラブ「スポーツクラブセイシン」にて、親子で学ぶベビースイミングの無料クラスを開講。

2025年3月17日より受講希望者の募集を開始しました。

親子みんなで集合写真

浮かぶって楽しいね

ジャンプにチャレンジ!

1人で滑り台できたね

■プログラム詳細

【無限の可能性を引き出そう!】

親子ベビースイミングとは、赤ちゃんと保護者が一緒にプールに入り、水遊びや簡単な水中運動で赤ちゃんを水に慣れさせながら、親子のふれあいを深めるためのクラスです。

人の成長発達にとって1歳前後の時期は特に重要。

起き上がり、這い、立ち上がり、歩き始めるという劇的な変化を遂げるこの時期に、十分な運動量とバリエーションに富んだ運動経験をさせることで筋肉や骨格がバランスよく発達し、生涯にわたる丈夫な体づくりのの基盤となります。

そのため「赤ちゃんから始められる運動」としてベビースイミングが推奨されています。

また、水慣れだけではなく溺れない技術を身に付ける第一歩の場だとも考えています。

楽しみながら安全に浮いたり潜ったりしてみましょう。

対象:静岡市内にお住いの生後6ケ月〜2歳までのお子様とその保護者様

開始:2025年4月クラスより

募集:2025年3月17日より

<申し込み方法>

千代田: https://scr.buscatch.net/application/none-public?f=scseishin-chiyoda&i=83688

葵の森: https://scr.buscatch.net/application/?f=scseishin-aoinomori&i=81920

【スポーツクラブセイシン千代田】

所在地 :静岡県静岡市葵区上土2-20-25

TEL :054-264-6330

営業時間(受付時間)

平日 10:00〜23:30(10:00〜20:00)

土 10:00〜22:30(10:00〜20:00)

日・祝 9:00〜20:00(9:00〜18:00)

休館日 :月曜日

【スポーツクラブセイシン葵の森】

所在地:静岡県静岡市葵区柳町702

TEL :054-275-1010

営業時間(受付時間)

平日 9:30〜23:00(9:30〜20:00)

土 9:00〜21:30(9:00〜20:00)

日・祝 9:00〜20:00(9:00〜18:00)

休館日:木曜日

