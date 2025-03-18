■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6769) ザイン　　　　 東証スタンダード
(5136) トリプラ　　　 東証グロース
(7958) 天馬　　　　　 東証プライム
(5711) 三菱マ　　　　 東証プライム
(324A) ブッキングＲ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6656) インスペック　 東証スタンダード
(5803) フジクラ　　　 東証プライム
(7011) 三菱重　　　　 東証プライム
(6325) タカキタ　　　 東証スタンダード
(9503) 関西電　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS