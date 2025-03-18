＜個人投資家の予想＞ 03月18日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6769) ザイン 東証スタンダード
(5136) トリプラ 東証グロース
(7958) 天馬 東証プライム
(5711) 三菱マ 東証プライム
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6656) インスペック 東証スタンダード
(5803) フジクラ 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(6325) タカキタ 東証スタンダード
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6769) ザイン 東証スタンダード
(5136) トリプラ 東証グロース
(7958) 天馬 東証プライム
(5711) 三菱マ 東証プライム
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6656) インスペック 東証スタンダード
(5803) フジクラ 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(6325) タカキタ 東証スタンダード
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS