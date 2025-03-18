＜個人投資家の予想＞ 03月18日 11時 ＜個人投資家の予想＞ 03月18日 11時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6769) ザイン 東証スタンダード

(5136) トリプラ 東証グロース

(7958) 天馬 東証プライム

(5711) 三菱マ 東証プライム

(324A) ブッキングＲ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6656) インスペック 東証スタンダード

(5803) フジクラ 東証プライム

(7011) 三菱重 東証プライム

(6325) タカキタ 東証スタンダード

(9503) 関西電 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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