東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶディズニーリゾートラインでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)まで、期間限定で「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのモノレールを運行!

ディズニーリゾートライン「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」ダッフィー&フレンズ・カラフルハピネス・ライナー

2025年4月8日から運行開始

東京ディズニーシー®で開催されるスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」をテーマに、ディズニーリゾートラインでは、ダッフィー&フレンズの優しさと幸せを色鮮やかに表現するラッピングモノレール「ダッフィー&フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」を期間限定で運行します。

外装は、ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる小さな幸せをテーマに、車両全体にダッフィー&フレンズ、虹、しゃぼん玉がデザインされています。

先頭車両はダッフィー、2両目はジェラトーニとリーナ・ベル、3両目にシェリーメイ、4両目にクッキー・アン、5両目にステラ・ルー、6両目にオル・メルが描かれており、ダッフィー&フレンズ20周年をより華やかに彩ります。

列車内はダッフィー&フレンズの個性があふれるカラフルな世界に。

また、壁にはダッフィー&フレンズのたくさんの思い出が映るシャボン玉が散りばめられ、青空に向けて浮かんでゆく様子がデザインされています。

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷも登場!

あわせてチェックしてみてくださいね。

“ふわふわ”なリゾートライナー登場!

※ダッフィー&フレンズ・カラフルハピネス・ライナーはイエローの1編成のみです。

※運行期間が変更になる場合や、定期点検等により予告なく運行しない日があります。

※運行時間は4月5日(日)から東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご案内します。

※画像はイメージです

