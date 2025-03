【群馬県/犬のイベント】愛犬とゲレンデを滑走＆リフトも同伴OK「The DOG DAY in HO-DAIGI~RIDE with your lovely DOGGY!!2025~」（ほうだいぎスキー場）3/22

こんにちは!おでかけわんこ部スタッフのみぃです。群馬県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました~!

出典:プレスリリース

【関連記事】愛犬とローソファ専門店「ハーレム(HAREM)」のショールームに行ってきたよ!ペットとの暮らしに低いソファがおすすめの理由とは?

イベント概要

2025年3月22日(土)、群馬県にある「ほうだいぎスキー場」にて、愛犬と雪遊びが楽しめる「The DOG DAY in HO-DAIGI~RIDE with your lovely DOGGY!!2025~」が開催されます!

今イベントは犬解禁を目指したテストスタディーの実施であり、「愛犬と滑る喜びの文化を広げる」ことを目指した、特別なイベントです。

さらに、イベントの締めくくりには 「Shop & Restaurant MIDORI SOW 内の The Campfire 」を貸し切り、愛犬と一緒に楽しめるアフターパーティーも開催!

ぜひこの機会に、愛犬と雪山で素敵な思い出をつくりに行こう!

■イベント内容

・愛犬とゲレンデ滑走&ドッグパーク利用

・アフターパーティー



■ご予約&お問いわせ

minakami@thecampfire.jp

愛犬とゲレンデ滑走・ドッグパーク利用

当日はハーネスタイプのリード着用にて、愛犬も飼い主さんとリフトに同伴乗車OK!リフト下車後は広いゲレンデを思いっきり滑走して遊ぶこともできます♪

さらにゲレンデ内に併設されたドッグパーク内はノーリードで利用OK!雪の中で普段とは違うランランタイムを楽しめますよ◎

【愛犬とゲレンデ滑走(10:00~14:00)&ドッグパーク利用(9:00~15:00)】

■料金

・1人+1匹(リフト2回券):5,000円

・1人+1匹(リフト乗り放題):8,000円

・1人+1匹(リフト利用無し):4,000円

※ワンちゃんを追加される際は、1頭につき2,000円

※人を追加される際は、ドッグパークの利用は無料ですがリフトの乗車には別途リフト券の購入が必要

※愛犬とリフト同伴乗車・ゲレンデ同伴滑走時は首輪はNG(持ち手付きハーネスと長めのリードが必須)

アフターパーティー

出典:プレスリリース

【アフターパーティー(16:00~18:00)】

Shop & Restaurant MIDORI SOW内のThe Campfireを貸し切り、アフターパーティが開催されます!

店内ワンちゃんOKなので愛犬と一緒に楽しめますよ♪

■場所:Shop & Restaurant MIDORI SOW内「The Campfire」(16:00~18:00)(群馬県利根郡みなかみ町湯原963 2階)

■料金:3,000円(1名様お食事+1ドリンク)

※予約の際は人数とワンちゃんの頭数を記載

愛犬と泊まれるトレーラーハウスもオープン!

出典:プレスリリース

また、今シーズン、ゲレンデ内に 愛犬と泊まれる プライベートサウナ付きトレーラーハウス 「Earthboat Minakami Hodaigi」 がオープンされたようです!!ぜひチェックしてみてくださいね~♪

出典:プレスリリース

イベントに関する注意事項

※ご参加の際には、誓約書へのサインが必要となりますので予めご了承ください

※今回のイベントは将来的にほうだいぎスキー場での犬解禁を目指したテストスタディーの実施であり、利用者としてのご配慮と円滑な運営へのご協力をお願いいたします。未来のスキー場において「愛犬と滑る喜びの文化を拡げる」ことの実現のため、何卒ご理解のほどお願いいたします。

※犬に起因する事故、事件に関してはすべて飼い主の管理監督に帰属するものとし、事故予防と安心・安全な運用にご協力ください。発生した事故、事件に関しては主催者およびスキー場側はその責を負いかねます

※リフトに乗車する愛犬には首輪ではなく、ハーネスを着用させ、乗車中は落下防止のため、同乗者が常にそのハーネスを保持してください。

出典:プレスリリース( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000711.000024241.html )

イベント詳細

イベント名称 The DOG DAY in HO-DAIGI~RIDE with your lovely DOGGY!!2025~開催日時2025年3月22日(土) ①愛犬とゲレンデ滑走(10:00~14:00)&ドッグパーク利用(9:00~15:00)/②アフターパーティー(16:00~18:00)場所①ほうだいぎスキー場 (9:00~15:00)(群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1)/②Shop & Restaurant MIDORI SOW内「The Campfire」(16:00~18:00)(群馬県利根郡みなかみ町湯原963 2階)入場料記事内に記載