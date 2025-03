地域に必要な介護・保育人材を育成！ユーカリが丘国際福祉専門学校

社会福祉法人ユーカリ優都会は、街づくり企業として高齢者介護及び保育のエッセンシャルワーカー不足という社会問題への取り組みの一環とし、2025年4月に「ユーカリが丘国際福祉専門学校」を開設します。

社会福祉法人ユーカリ優都会は、街づくり企業として高齢者介護及び保育のエッセンシャルワーカー不足という社会問題への取り組みの一環とし、2025年4月に「ユーカリが丘国際福祉専門学校」を開設。

<ユーカリが丘国際福祉専門学校について>

所在地 :千葉県佐倉市上座1268-1(本館)

アクセス:京成本線ユーカリが丘駅北口徒歩3分

<開設学科>

・こども保育学科(厚生労働大臣指定保育士養成施設)2年制・定員50名

卒業時保育士国家資格取得

・介護福祉学科(厚生労働大臣指定介護福祉士養成施設)2年制・定員40名

卒業時介護福祉士国家試験受験資格取得

・国際福祉ケア学科(留学生対象)1年制・定員40名

卒業時介護職員初任者研修修了資格取得

<独自の貸与奨学金制度>

こども保育学科、介護福祉学科では千葉県の保育士修学資金貸付制度、介護福祉士等修学資金貸付制度とあわせて本校独自の貸与奨学金を利用することで在学中の授業料自己負担が不要となります(返還免除については施設での勤務等条件あり)。

<山万グループが運営する保育・介護施設等>

・認可保育園(4施設)

ユーカリハローキッズ、みやのもりハローキッズ、ユーカリの森マイキッズ、ウェスト・デイリーキッズ

・高齢者施設(5施設)

介護老人保健施設ユーカリ優都苑、特別養護老人ホームユーカリゆうとの杜、介護付有料老人ホームミライアコート宮の杜、ユーカリが丘在宅支援センター、グループホームユーカリ優都ぴあ

・保険医療機関 南ヶ丘病院(総合診療科・脳神経外科・内科・外科)

<今後の予定>

開校記念式典:2025年4月3日

入学式 :2025年4月8日

〇完成イメージパース

本館正面イメージ

〇専門学校の所在地とアクセス

地図(ユーカリが丘国際福祉専門学校)

注1)「ユーカリが丘」

1971年に開発が開始された、千葉県佐倉市に立地する総開発面積250ha(計画総人口約3万人)のニュータウンで、山万株式会社が開発を手掛けています。

「自然と都市機能が調和した新・環境都市」を目指し、京成本線ユーカリが丘駅周辺の住宅・商業一体の超高層立体開発と、新交通システム「山万ユーカリが丘線」の各駅徒歩10分圏内に展開される一戸建ての平面開発を行っています。

(2025年2月末時点 人口:19,023人、世帯数:8,201世帯)

注2)入学金について

全学科10万円となりますが、こども保育学科及び介護福祉学科への指定校推薦者は免除となります。

同じく国際福祉ケア学科への推薦入学者も免除となります。

