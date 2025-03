ホワイトフィッシュの生肉をたっぷりと使用！ライトハウス「プレミアムナチュラル*ドッグフード・パウレ」

ライトハウスは、プレミアムナチュラル*ドッグフード・パウレ(Pawle)を2025年3月24日(月)より販売を開始します。

ライトハウス「プレミアムナチュラル*ドッグフード・パウレ」

発売日 : 2025年3月24日(月)

販売場所: 全国のペットショップ、公式通販サイト

・パウレ チキン子犬用

サイズ :140g、900g、3.6kg、5.8kg

価格(税込):473〜11,385円

・パウレ チキン成犬用

サイズ :140g、900g、1.8kg、3.6kg、5.8kg

価格(税込):462〜10,835円

・パウレ フィッシュ全年齢用

サイズ :140g、900g、1.8kg、3.6kg、5.8kg

価格(税込):495〜12,474円

*栄養バランス調整のため、合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸を使用しています。

パウレは、愛犬がフードを食べなくて困っている、どのフードを選べばいいか分からない、愛犬の口臭が気になる、といった飼主の悩みにこたえるドッグフードです。

■生肉を使って実現した【おいしさ】

第一主原料に生のチキンとホワイトフィッシュの生肉をたっぷりと使用し、素材本来の美味しさを生かした嗜好性抜群のドッグフードです。

食事シーン

■毎日のごはんで簡単【デンタルケア】- ProDen (プロデン)PlaqueOff 配合

パウレには、口臭を改善し、歯垢歯石の蓄積を予防する成分を含む海藻『アスコフィラムノドサム』が配合されているので、毎日、忘れることなく継続的に『磨かないデンタルケア』を続けられます。

歯磨きが苦手なワンちゃんや、忙しい毎日を送る飼主様に最適です。

※チキン子犬用には含まれておりません。

・アスコフィラムノドサムとは?

アスコフィラムノドサムは、スウェーデンやノルウェーなどの寒冷海域で育った天然の海藻です。

この『アスコフィラムノドサム』を摂取すると、海藻に含まれる有効成分が腸内から吸収され、口臭の軽減、歯垢・歯石の蓄積防止をサポートすることが実証されています。

ライトハウスでは、このアスコフィラムノドサムを使ったデンタルケア製品・プロデンデンタルケアシリーズも販売しています。

プロデンデンタルケアは、米国の獣医歯科医師、歯科学研者で構成され、犬猫のオーラルケア製品を審査する協議会・VOHC(米国獣医口腔衛生協議会)にて、使用することでペットの歯周病リスクを軽減すると認定を受けている商品です。

パウレには、プロデンデンタルケアシリーズに含まれているアスコフィラムノドサムと同じものを使用しています。

プロデンデンタルケアシリーズ

■機能性に優れた原材料を使用

パウレは、「美味しさ」と「デンタルケア」だけでなく、愛犬のお悩みに寄り添えるよう、機能性に優れた原材料を豊富に使用しています。

・トマト、玄米などの食物繊維源、乾燥酵母で、腸内環境を整え、多くの飼主様が気になっている便臭の改善が期待できます。

・オメガ脂肪酸を豊富に含むサーモンオイル、亜麻仁、ひまわり油は、健康的な皮膚被毛をサポートします。

もちろん、化学的な保存料、香料、着色料は使用しておりません。

パウレ原材料:機能性食材

■工場直輸入だからこだわれる品質と価格

パウレは、ライトハウスが日本のワンちゃんのために独自にレシピを開発したオリジナルのドッグフードです。

ペット栄養学の先進国であるアメリカのレシピ開発会社、工場と直接取り引きをすることで、原材料、製造、品質にとことんこだわったフードです。

パウレ商品一覧_フレーバー

