高層マンションでも飾れる！徳永こいのぼり『空におよぐ 室内飾り鯉のぼり』

徳永こいのぼりは、『空におよぐ 室内飾り鯉のぼり』を販売中です。

徳永こいのぼり『空におよぐ 室内飾り鯉のぼり』

価格 :吉兆 58,240円(税込)

豪 40,400円(税込)

サイズ:H1020×W750×D110mm(矢車含む)

総重量:1.65kg(箱入り)

■高層マンショの窓に飾れる!新感覚の本格的な鯉のぼり!

高層マンショでも大空に泳ぐ鯉のぼりを我が子に見せたい!!そんな方にお勧め!高層マンションでも本格的な鯉のぼりを気軽に楽しめる、新たな飾り方を考案しました。

窓ガラスに特殊な吸盤で簡単に飾ることで、赤ちゃんが見上げると、まるで空を泳いでいるかのような演出ができる、新感覚の室内飾りこいのぼりです。

■『空におよぐ 室内飾り鯉のぼり』の特徴

〇マンションの室内から楽しめる!ベランダにスペースがなくても、窓に飾るだけで華やかなこどもの日を演出

〇赤ちゃんや子どもが見上げると、まるで空を泳ぐ鯉のぼり!

「屋外に飾るスペースがない」「風で飛ばされる心配がある」というお悩みを解決し、マンションやアパートなどの集合住宅にお住まいのご家庭でも、気軽に本格的な鯉のぼりをこどもの日にお祝いできます。

強力吸盤で簡単に窓ガラスに飾ることが出来る。

室内でも本格的な鯉のぼりが、まるで空を背景に泳いでいるかのような独自の飾り方を考案。

高層マンションだと安全面で飾ることが出来なかった、これまでの悩みを解決し、新しいカタチでマンションでも大空に鯉のぼりを泳がせる事に成功しました。

新たなアイデアとして実用新案登録を行いました。

■伝統の手捺染

室内飾りながら、大きな鯉のぼりと同じように、シルクスクリーンによる伝統の手捺染で鯉の柄を染めました。

確かな技を持つ職人が、日ごとに変わる気温や湿度まで熟慮し、職人が一枚一枚丁寧に染め上げ、鮮やかな発色と温かみのある風合いを実現しました。

■2種類の鯉のぼりタイプ(吉兆・豪)

大きな鯉のぼりと同じ製造方法で、徳永こいのぼりの人気の2種類の鯉のぼりを室内用に職人が一点一点作りました。

〇最高級鯉のぼり【吉兆】

徳永鯉の最高級鯉のぼり“慶祝の鯉 吉兆”の室内飾りです。

桐竹鳳凰と麒麟文様のジャガード織生地に伝統の友禅ぼかしと金箔をちりばめました。

吹流しには、最高位の飛龍を描き吉兆の豪華さをそのままに再現されています。

コンパクトでも最高級の“慶祝の鯉 吉兆”で、お祝いください。

〇金彩弦月之鯉【豪】

「金彩弦月之鯉【豪】」は、力強さと気品を兼ね備えた逸品です。

鯉のぼりの胴には、夜空に浮かぶ金色の弦月をあしらい、成長と繁栄の象徴として輝かせました。

弦月は、新たな始まりや未来への希望を示し、お子様の健やかな成長を願う縁起の良いモチーフです。

鯉のぼりは、お子さまの健やかな成長と幸せを願う大切な伝統です。

『空におよぐ 室内飾り鯉のぼり』で、お子様の健やかな成長と未来を願いながら、ご家族みんなで素敵な端午の節句をお祝いください。

<取り扱い店舗>

全国節句人形販売店など

