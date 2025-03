●ロックバンド「ONE OK ROCK」のベーシスト・Ryota氏が全面監修

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」とのコラボレーションモデル「GM-2100TTTR」を4月10日に発売する。価格は4万4000円。CASIO公式オンラインストアでは、3月27日から予約を受け付ける。ONE OK ROCKは、2005年にバンドを結成し、07年にデビュー。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。今年はバンド結成20周年となり、2月に最新アルバム「DETOX」をリリースし、4月から南米ツアー、6月から北米ツアー、そして日本でも8月からスタジアムツアーを開催する予定。

「ONE OK ROCK」のベーシストであるRyota氏の全面監修のもとデザインした「GM-2100TTTR」は、八角形のメタルベゼルが特徴の「GM-2100」をベースモデルに採用し、シルバーのベゼルとホワイトマットスケルトンのバンドで全体をクールな印象に仕上げた。インデックスにシルバーの蒸着加工を施し、文字板にはブラックを採用。また、「ONE OK ROCK」と親交の深いスウェーデンアーティストEmil氏のデザイン協力で、美しいグラデーションを施した「桜」を文字板に散りばめ、9時位置のインダイヤルには「刀」をモチーフとした小針を配するなど、日本文化の持つ優雅さと伝統を表現している。ベゼルにはローマ数字をデザインし、時計らしさにもこだわった。また遊環(時計のベルトやバンドの余りをとめるパーツ)にはRyota氏のタトゥーを再現した文字を刻印し、裏蓋には「ONE OK ROCK」のロゴを配置した。さらに、「ONE OK ROCK」のアーティスト写真も手掛けるAlan氏が今回のためにロンドンで撮り下ろした写真をキービジュアルで使用し、時計本体の世界観を再現したEmil氏デザインの専用のパッケージを採用するなど、細部までこだわった。