360度に広がる森の絶景で至福のひとときを過ごせる！奥武雄温泉 風の森「カガミノサウナ」

佐賀県にて旅館を経営する「GOTENリゾート」は、佐賀県武雄市にある「奥武雄温泉 風の森」に新しく宿泊者専用のプライベートサウナ「カガミノサウナ」を新設し、運用を開始しました。

奥武雄温泉 風の森「カガミノサウナ」

ふたりだけのとっておきの旅が、“風の森”からはじまります。

宿泊者限定カガミノサウナ

【森の木々に包まれる、あなただけの特別な時間。】

深い森に抱かれた、静寂の隠れ家。

ふたりだけのプライベート空間で、木々に囲まれ、誰にも邪魔されず、心ゆくまで贅沢な時間を過ごせます。

温かな木の香りに包まれ、柔らかな木漏れ日が差し込むサウナ室。

じんわりと汗ばむ肌に、木の温もりが優しく伝わります。

目の前に広がる緑、耳に心地よい葉音、心と体が解き放たれていくのを感じてください。

自然と一体となり、至福のひとときを。

【サウナヒーター iki(イキ)ハーフ型を日本で初導入!】

サウナヒーター iki(イキ)ハーフ型を日本で初導入 1

木々のゆらめく景色を眺めながら整う

日本初導入の「サウナヒーター iki(イキ)ハーフ型」は、フィンランド発のikiサウナヒーターシリーズの一種です。

コンパクトながら本格的なロウリュを実現。

大容量約50kgのサウナストーンを搭載し、柔らかく包み込む熱を体感できます。

ふたりのための空間で、洗練された無駄が無い美しいデザインの「サウナヒーター iki(イキ)ハーフ型」は、檜の森と調和する上質なサウナ体験を提供するのに必要不可欠な存在となっています。

【夕闇が訪れると、幻想的な景色へ】

サウナヒーター iki(イキ)ハーフ型を日本で初導入 2

時間の流れが止まったかのような、静寂の北欧の森に心を奪われます。

煌めく木々を眺めながら、ふたりだけの特別な時間をお過ごしください。

【ここでしか味わえない!全身を森に包まれる癒しの体験】

美肌の湯で知られる純重曹泉水風呂

寝心地を追求したライトウェーブ整いベッド

美肌の湯で知られる風の森のとろけるような純重曹泉。

その滑らかな肌触りを水風呂でも堪能できます。

寝心地を追求したライトウェーブ整いベッド。

鏡に囲まれた空間に身を委ねれば、360度に広がる森の絶景と一体に。

木々に囲まれた静かなサウナで、贅沢なひとときを過ごせます。

【創業20周年を迎え、客室も大規模リニューアル!】

2024年リニューアルの新客室:星

2024年リニューアルの新客室:月

広大な5,500坪の敷地に、わずか11室のみ。

静寂とプライベートを追求した大人のための隠れ家。

今回、7室をリニューアル。

柔らかな間接照明が織りなす、洗練された空間美。

上質なインテリアが非日常へと誘います。

独立した離れには、それぞれに露天風呂を完備。

誰にも邪魔されることなく、心ゆくまで楽しめます。

自然と一体となり、自分と向き合う、特別な時間。

【施設情報】

奥武雄温泉 風の森

施設名 : 奥武雄温泉 風の森

所在地 : 〒843-0231 佐賀県武雄市西川登町小田志17275

客室数 : 11部屋(全室離れの露天風呂付き客室)

連絡先 : 0954-20-6060(11:00〜18:00)

