半導体メーカーのQualcommが、携帯ゲーム機に搭載することを目的としたチップシリーズ「Snapdragon G」の次世代ラインナップとなるSnapdragon G3 Gen 3・Snapdragon G2 Gen 2・Snapdragon G1 Gen 2を発表しましたNext Generation Snapdragon G Series Portfolio Uplevels Handheld Gaming Experiences | Qualcomm

Handheld Gaming | Snapdragonhttps://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/handheld-gamingQualcomm debuts new Snapdragon G handheld gaming PC chips to compete with Intel and AMD | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/qualcomm-debuts-new-snapdragon-g-handheld-gaming-pc-chips-to-compete-with-intel-and-amdSnapdragon G3 Gen 3、Snapdragon G2 Gen 2、Snapdragon G1 Gen 2とそれぞれの前世代モデルのスペックを比較した表が以下。Snapdragon G3 Gen3Snapdragon G3x Gen 2Snapdragon G2 Gen 2Snapdragon G2 Gen 2Snapdragon G1 Gen 2Snapdragon G1 Gen 1CPUKryoコア×8(プライム1コア+高性能5コア+高効率2コア)Kryoコア×8Kryoコア×8(プライム1コア+高性能4コア+高効率3コア)Kryoコア×8Kryoコア×8(高性能2コア+高効率6コア)Kryoコア×8GPUAdreno A32Adreno A32Adreno A22Adreno A21Adreno A12Adreno A11無線接続FastConnect 7800(Wi-Fi 7、 Bluetooth 5.3)FastConnect 7800(Wi-Fi 7、 Bluetooth 5.3)FastConnect 7800(Wi-Fi 7、 Bluetooth 5.3)FastConnect 6700(Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5)Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1Wi-Fi 5, Bluetooth 5ディスプレイ出力サポート最大QHD+、144Hz最大FHD+、144Hz最大QHD+、144Hz最大FHD+、144Hz最大FHD+、120 Hz最大1080p、60Hz最上位モデルのSnapdragon G3 Gen 3は、Snapdragon Gシリーズとして初めてUnreal Engine 5の動的グローバルイルミネーションおよび反射機能である「Lumen」を、Android搭載ゲーミング機でサポートするとのこと。前世代と比較してCPU性能が30%向上しているほか、グラフィック性能も28%高速化し、さらにパワー最適化とエネルギー効率が改善。加えて、FastConnect 7800を採用してWi-Fi 7に対応することで遅延の低減と帯域幅の拡大を実現しています。中間モデルのSnapdragon G2 Gen 2は、144fpsでのゲームとクラウドゲーミングに最適化されており、専用ゲーミングデバイス向けにパフォーマンスと効率のバランスを重視して設計されています。前世代のG2 Gen 1と比較してCPU性能が2.3倍、GPU性能は3.8倍に向上しました。また、Snapdragon G2 Gen 2もFastConnect 7800を採用しています。エントリーモデルのSnapdragon G1 Gen 2はより広範なユーザー層向けに設計され、Wi-Fi経由で1080p解像度、120fpsの表示に対応。主にAndroid搭載の携帯ゲーム機でのクラウドゲーミング用途に最適化され、前世代比でCPU性能が80%、GPU性能が25%向上し、スムーズなゲームプレイを実現します。Qualcommによると、次世代「Snapdragon G」シリーズを搭載したデバイスは、2025年第1四半期からAYANEO、ONEXSUGAR、Retroid Pocketなどのメーカーから発売される予定とのことです。