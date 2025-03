120台を超えるキャンピングカーが集結！東北キャンピングカーショー2025

東北キャンピングカーショー2025 実行委員会は、2025年3月22日(土)、23日(日)の2日間、「東北キャンピングカーショー2025」を夢メッセみやぎで開催します。

東北キャンピングカーショー2025

会期 :2025年3月22日(土)、23日(日) 10:00〜17:00

会場 :宮城産業交流センター 夢メッセみやぎ

(宮城県仙台市宮城野区港3-1-7 TEL.022-254-7111)

出展ハイライト:車両出展:38社123小間125台

実績 :東北キャンピングカーショー2024

※2024年3月16日(土)、17日(日)

@夢メッセみやぎ展示ホールA・B・C

車両出展:49社111小間102台

来場者数:17,423名 ※2日間合計

内容 :キャンピングカーの展示・販売、

企業情報コーナー、ペットグッズ・ウエアの販売、

アウトドア用品の展示・販売、チビッコプレイコーナー他

入場料 :当日券電子:大人(高校生以上)1,000円

当日券紙 :大人(高校生以上)1,200円

前売券 :大人(高校生以上)800円

※前売券は日本RV協会チケットセンターにて発売中

※中学生以下無料

※ペット無料

※障がい者手帳をお持ちのご本人様と付き添いの方1名無料(手帳等をご提示ください)

主催: 東北キャンピングカーショー2025 実行委員会

東北地域のキャンピングカーメーカーや販売店を中心に、120台を超えるキャンピングカーが集まる東北地域最大規模のキャンピングカー展示商談会です。

2025年モデルのキャンピングカー、最新輸入キャンピングカーが東北初披露されます。

◇“レジャーだけではない災害時にも活躍できるキャンピングカー”

アウトドア、レジャーに限らない災害時のキャンピングカーの活用に注目が集まっています。

業界団体一般社団法人日本RV協会と宮城県は、2025年1月8日(水)に「災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定」を締結しました。

災害が発生又は発生するおそれがある場合に、活動拠点や宿泊施設を確保し、円滑な救援活動を実施することを目的として、キャンピングカーが利用されます。

日本RV協会ブースでは、災害時に活躍するキャンピングカーの展示も行います。

■展示車両

車両名 :セレンゲティ525

出展社名 :デルタリンク宮城

キャンピングカータイプ:バンコンバージョン

販売価格 :12,173,700円(税込)〜

発電可能なソーラーシステム、室内を暖めるヒーター、夏の暑さを凌ぐ家庭用エアコン、トイレやシャワーにも使えるマルチルーム、快適に過ごす為の換気扇などを装備しています。

セレンゲティ525

セレンゲティ525 内装

車両名 :アルバ350VP

出展社名 :トレジャーアイランド

キャンピングカータイプ:キャンピングトレーラー

販売価格 :4,044,700円(税込)〜

最大大人3人の就寝が可能な牽引式のキャンピングトレーラー。

災害時には、ソーラーパネル・ポータブル電源・鉛バッテリーで、電源環境をサポートします。

アルバ350VP

アルバ350VP 内装

◇イベント情報

宮城県内のサツマイモスイーツ、焼き芋を販売するお店を集めた焼き芋フェス「みやぎおいもPark」を開催します。

サツマイモスイーツ・焼き芋販売15店舗が参加する他さつまいもアンバサダー高橋健太のトークショーも行います。

さつまいもアンバサダー高橋健太

2025年3月22日(土)13時〜イベントステージにて「吉本興業 宮城県住みます芸人 バクコメ」が出演します。

2013年7月に仙台に移住し3代目宮城県住みます芸人として活躍するバクコメがキャンピングカーで行ってみたい地元のグルメや観光スポットを紹介します。

バクコメ

3月23日(日)は、「ドッグファッションショー&コンテスト」を開催。

アウトドア&リゾートをテーマにしたドッグファッションショー&コンテストを開催します。

