中国のメーカー・Huaweiが販売するPC向けのWindowsライセンスが、2025年3月末をもって期限切れとなることが明らかとなりました。今後は、オープンソースのLinuxディストリビューションや自社開発のOSを使用するとみられています。

https://news.mydrivers.com/1/1035/1035522.htmHuawei's Microsoft Windows license for PCs expires this month, company launching PCs with Harmony OS: Report | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/huaweis-microsoft-windows-license-for-pcs-expires-this-month-company-launching-pcs-with-harmony-os-reportHuaweiの消費者向けビジネスユニットのエグゼクティブディレクターであるリチャード・ユー氏は「HuaweiのWindowsライセンスは2025年3月で期限切れとなりますが、2019年にHuaweiはアメリカ商務省のエンティティリストに追加されています。そのため、アメリカの企業であるMicrosoftがHuaweiと再度Windowsライセンスの契約を結ぶためには、アメリカ政府から輸出ライセンスを取得する必要があります。そのため、HuaweiはMicrosoftとWindowsライセンスの更新に向けた契約を結べない可能性があります」と語りました。また、ユー氏は「Huaweiの既存のPCは、MicrosoftがHuaweiに対するWindowsの輸出許可を取得しない限り、Windowsを搭載する最後のシステムになる可能性があります」と伝えています。そのため、Huaweiは将来的にWindowsの代わりとしてオープンソースのLinuxディストリビューションや独自開発の「HarmonyOS NEXT」を搭載するとみられています。一方で海外メディアのTom's Hardwareは「Windowsに比べてLinuxのシェアは非常に低く、HarmonyOS NEXTはたしかにHuaweiにとって現実的なソリューションになる可能性がありますが、Windowsを搭載しない限り、Huawei製のPCがヨーロッパやアメリカで大きな影響力を持つことはできません」と指摘しました。一部の中国メディアによると、Huaweiは2025年4月に新たな「AI PC」を発表する予定とのこと。CPUにHuawei独自の「Kunpeng」やOSにPC向けのHarmonyOSを搭載するこのPCは、大規模言語モデルのDeepSeekをローカルで実行可能で、さまざまなアプリケーションを利用可能とされています。さらに、Huaweiは既存のMateBook D16から外観はそのままに、OSをLinuxに変更した「MateBook D16 Linux Edition」をリリースする予定です。なお、Huaweiは2024年9月に「Huaweiが今後発売するPCにはWindowsは搭載されない」と発表していました。