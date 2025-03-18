ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡Ê18Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â³¡¹¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¸¦½¤°å¤Ï¤ªµÒÍÍ¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸À¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Îµþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤âËÜÅö¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Öµþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
³ÑÅÄ¡Ê±üÅÄ±ÍÆó¡Ë¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸£±¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢ÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼ê½Ñ¤Î¼¹Åá°å¤ËÎ¥Åç¤«¤é°ì»þÅª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ûÌî¡ÊÎëÌÚ¿Ç·¡Ë¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡£¿ûÌî¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÀ¾»³¡ÊÀÖËÙ²í½©¡Ë¤é¤Ë·ãÎå¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤Ï¾µÂú¤¹¤ë¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤Ê¾å¡¢´µ¼Ô¤¬³ÑÅÄ¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢¼¹Åá¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤Þ¤É¤«¤Ï¤¢¤ë½õ¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÄ¾Á°¡¢µßÌ¿µßµÞ¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¹©»ö¸½¾ì¤Î»ö¸Î¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤ë¡£½Å¾É´µ¼Ô¤¬Â¿¿ô¤¤¤ëÃæ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¾ëºê¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë¿ûÌî¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Ëö´ü¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¡Ê¶âÅÄÌÀÉ×¡Ë¤Î»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¿¡¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢³ÑÅÄ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°å»ÕÉÔÂ¤Ë¤è¤êÀ¶ºùÉÂ±¡¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤Ä¤Ü¤ßÂâ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÉÂ±¡¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¢¤ë·×²è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ºã»Ò¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤äÀ¾»³¡¢¾ëºê¤¬ÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤È¤Ï¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼K¤ÎÈëÌ©¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤É¤«¤¬Êú¤¯¿ûÌî¤Ø¤ÎÎø¿´¤Î¹ÔÊý¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡ª¡© ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²Ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â³¡¹¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¸¦½¤°å¤Ï¤ªµÒÍÍ¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸À¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Îµþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤âËÜÅö¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Öµþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
³ÑÅÄ¡Ê±üÅÄ±ÍÆó¡Ë¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸£±¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢ÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼ê½Ñ¤Î¼¹Åá°å¤ËÎ¥Åç¤«¤é°ì»þÅª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ûÌî¡ÊÎëÌÚ¿Ç·¡Ë¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡£¿ûÌî¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÀ¾»³¡ÊÀÖËÙ²í½©¡Ë¤é¤Ë·ãÎå¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤Ï¾µÂú¤¹¤ë¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤Ê¾å¡¢´µ¼Ô¤¬³ÑÅÄ¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢¼¹Åá¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤Þ¤É¤«¤Ï¤¢¤ë½õ¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÄ¾Á°¡¢µßÌ¿µßµÞ¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¹©»ö¸½¾ì¤Î»ö¸Î¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤ë¡£½Å¾É´µ¼Ô¤¬Â¿¿ô¤¤¤ëÃæ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¾ëºê¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë¿ûÌî¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Ëö´ü¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¡Ê¶âÅÄÌÀÉ×¡Ë¤Î»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¿¡¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢³ÑÅÄ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°å»ÕÉÔÂ¤Ë¤è¤êÀ¶ºùÉÂ±¡¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤Ä¤Ü¤ßÂâ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÉÂ±¡¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¢¤ë·×²è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ºã»Ò¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤äÀ¾»³¡¢¾ëºê¤¬ÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤È¤Ï¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼K¤ÎÈëÌ©¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤É¤«¤¬Êú¤¯¿ûÌî¤Ø¤ÎÎø¿´¤Î¹ÔÊý¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡ª¡© ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²Ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¡½¡£