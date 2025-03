米大リーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、俳優の笠松将が参加した。笠松は、BOSSの理念を聞き、今目指しているものを問われると「僕は今、楽しく本気でお仕事する状態を目指してます。その状態になるために努力をしたり、大変なこともありますけど、だからこそ得られる自由だったり、楽しさも大きくある。そこを目指しています」と語った。大谷のイメージについては「スゴいですよね。でも、やっぱり1番カッコいい、すごいなと思うところは、反対されてもやるべきことを貫く。困惑に立ち向かていく姿勢は、すごく勇気が出ます。それで結果をどんどん出していく姿に大変な時に眠たい目をこすりながら努力しようみたいなパワーをたくさんもらえています」と話し、感謝していた。

大谷が、2025年春夏シーズンに向けて自身が厳選したBOSSメンズウェアのコレクションを発表。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』は、高品質なパフォーマンスウェア、野球に着想を得たデザイン、そして大谷自身がBOSS 2025年春夏メンズウェアコレクションから選び抜いたタイムレスなアイテムで構成されている。洗練されたシンプルかつ機能的な美学を体現したこのコレクションで、24時間どんなシーンにも対応できるスタイルを提案する。大谷は「BOSSの2025年春夏コレクションとコラボレーションできることを誇りに思います。限定デザインのボンバージャケットのように、私の野球への情熱と自分自身のスタイルが融合したアイテムを選びました」と話した。また、『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』キャンペーンを、日本での2025年のメジャーリーグ開幕戦(3月18日、東京ドームでロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブス)に合わせて展開する。スタジオポートレートやショートフィルムを通じて、大谷の持つ力強さと存在感を、モダンなスタイリングを表現した。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』の発売は、19日から。