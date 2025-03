米大リーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、俳優の中尾明慶が参加した。中尾は、BOSSの理念を聞き、今目指しているものを問われると「日々与えられたお仕事に向き合ってやっていくということだけを考えているんで」と話しながらも「今日もこの機会をいただいたので、真剣に向き合って、と思った1問目がめっちゃムズかったです」と照れ笑いを浮かべた。着用したアイテムについては「ワントーンのコーデで、すごくシンプルなんですけど、ところどころに大谷さんのイメージされたデザインとかかわいらしさもある。見た目以上に軽くて動きやすさもある」と口にした。

着て行きたい場所については「どこに行くかというと、やっぱり僕は野球が本当に大好きなので、できれば野球を見に行きたいなと。ドジャースタジアムに行きたいなと思います」と笑顔。そして「本当にありがたいことに、おとといのオープン戦、ドジャース対阪神タイガースを息子と2人で見に行くことができまして。満員のお客さんの中で、もちろん日本のチームの皆さんもそうですし、アメリカから来た選手の皆さんもそうですけど、本当に夢が詰まっていた。感動して、素晴らしい経験をさせていただけたなと思います」と思い返し、喜んでいた。また、大谷のイメージについては「僕が子どものころ、日本人の選手でメジャーリーグでホームラン王を取るような選手はもしかしたら無理なのかなと、どこかで思っていた。その中で日本人の夢をかなえてくれた、本当に偉大な野球選手というイメージです」と熱く語った。大谷の“スゴいポイント”も。「昨年、ドジャースタジアムで家族で野球観戦をさせていただいて。打席に入る前に毎打席、審判の方とキャッチャーの方にあいさつをされてから打席に入るんです。その謙虚さは当たり前にできそうですけど難しかったりもする。プレーだけじゃなくて、そこは本当に素晴らしいな、と。生で見れて感動したポイントですかね」とうなっていた。そして、タイムレスに大切にしたいことをトーク。「タイムレス」という言葉に「僕、本当にせっかちなんですよ…。だから全然ダメ。うちの奥さんの朝の支度とか、本当に待てないんです。なんで女性は、あんな時間が掛かるんだろうって。そういう時も余裕を持って待ってられる男でありたいなと思います」と口にしていた。大谷が、2025年春夏シーズンに向けて自身が厳選したBOSSメンズウェアのコレクションを発表。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』は、高品質なパフォーマンスウェア、野球に着想を得たデザイン、そして大谷自身がBOSS 2025年春夏メンズウェアコレクションから選び抜いたタイムレスなアイテムで構成されている。洗練されたシンプルかつ機能的な美学を体現したこのコレクションで、24時間どんなシーンにも対応できるスタイルを提案する。大谷は「BOSSの2025年春夏コレクションとコラボレーションできることを誇りに思います。限定デザインのボンバージャケットのように、私の野球への情熱と自分自身のスタイルが融合したアイテムを選びました」と話した。また、『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』キャンペーンを、日本での2025年のメジャーリーグ開幕戦(3月18日、東京ドームでロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブス)に合わせて展開する。スタジオポートレートやショートフィルムを通じて、大谷の持つ力強さと存在感を、モダンなスタイリングを表現した。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』の発売は、19日から。