セガプライズに、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーギガザッカドームクッション さくらVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーギガザッカドームクッション さくらVer.

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズのスーパーギガザッカドームクッションに、桜カラーの「プー」が登場。

ほんのりピンクのカラーと桜の花のワンポイントがキュートなドームクッションです☆

ほっぺを桜色に染めた「プー」が、お部屋のアクセントになってくれます。

桜ピンクのカラーリングとお花のワンポイントが施されているので、インテリアにもぴったり。

春らしい雰囲気を取り入れたいときにおすすめな、かわいらしいクッションです!

桜カラーとお花がかわいらしい「プー」のドームクッション。

