¡È»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡É¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÎ¥È¿¡Ä ¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¹¹ðÅ±µî¡õ·ÀÌó²ò½ü¤¬Â³½Ð
Ì¤À®Ç¯¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬ÇØ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢º£¤ÏË´¤½÷Í¥¤Î¡ÈÌ¤À®Ç¯»þÂå¡É¤È¥¥¹
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½Ïª·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¤¬2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤À¡£¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢Åö»þÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¡¢2015Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¸Î¿Í¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ö¸Î½èÍý¤Î¤¿¤á¤ËÂß¤·¤¿7²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7000Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÖºÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤âË½Ïª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ï¡ÖÌÀÇò¤Êµõ¥Ç¥Þ¡×¤À¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¡¢¸·Àµ¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤òÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âË½Ïª¤¬Áê¼¡¤®¡¢2¿Í¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤ÏÀ¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÈ¿±þ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¹ð¶È³¦¤À¡£¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï10¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¥¨¥¹¥Æ¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¡¢¹¹ðÆ°²è¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤À®Ç¯¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡ÊÀÅª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÀÜ¤·¡¢ ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¹Ô°Ù¡Ë¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤¬¹â¤¤³¤³°¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹ð¤ÎÅ±µîÁê¼¡¤°
ºÇ¶á¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¹¹ð¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤Î¼Ì¿¿¤òÇÑ´þ¤¹¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ±µî¤ä·úÊª¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹¹ð¼Ì¿¿¤Î¼è¤ê³°¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ±µî¡¦ÇÑ´þ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇË´þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯²Æ¤«¤é2020Ç¯½©¤Þ¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£7²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Î°ãÌó¶â¤òÂå¤ï¤ê¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢·èÄê¤ò²¼¤·¤¿Åö¼ÒÌò°÷¤Ë¶ÈÌ³¾åÇØÇ¤ºá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤Î·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëºÄ¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï¡Ö±³¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬°äÂ²¤ò¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤«¤é¤Ç¤âÀ¿°Õ¤¢¤ë¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬1²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢2²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£¸å¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó´ë²è¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ç±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¿Æ¤«¤é±é·à¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£