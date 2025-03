米大リーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、俳優の瀬戸康史が参加した。瀬戸は、コレクションを身にまとって登場。BOSSの理念を聞き、今目指しているものを問われると「日々暮らしてると、楽しいことばかりではなくて、大変なことやつらいこともある。それでもポジティブに生きるのを目指しています」と話した。この日の装いで誰とどこに行きたいか、という質問の「まず肌触りがすごく良くて。そして動きやすいです。なので、家族と公園で走り回りたいです」と笑顔で語った。

また、大谷のイメージについては「類稀なる才能と、それを超えるため努力とストイックさを兼ね備えている。このお洋服には大谷翔平さんのシンボルが入ってるんですけど、これを着てるだけでパワーをもらえそうなぐらいに素晴らしい方だなっていうイメージです」としていた。そんな大谷も新シーズンを迎える。自身も新しく始めたいことを聞かれると「キャンプです」と瀬戸は即答。「これ、毎年言ってるんですけど、毎年かなってないので。キャンプはずっと夢です。今年こそは」と意気込みながらも「来年も言ってたらすいません」と話して笑わせた。大谷が、2025年春夏シーズンに向けて自身が厳選したBOSSメンズウェアのコレクションを発表。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』は、高品質なパフォーマンスウェア、野球に着想を得たデザイン、そして大谷自身がBOSS 2025年春夏メンズウェアコレクションから選び抜いたタイムレスなアイテムで構成されている。洗練されたシンプルかつ機能的な美学を体現したこのコレクションで、24時間どんなシーンにも対応できるスタイルを提案する。大谷は「BOSSの2025年春夏コレクションとコラボレーションできることを誇りに思います。限定デザインのボンバージャケットのように、私の野球への情熱と自分自身のスタイルが融合したアイテムを選びました」と話した。また、『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』キャンペーンを、日本での2025年のメジャーリーグ開幕戦(3月18日、東京ドームでロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブス)に合わせて展開する。スタジオポートレートやショートフィルムを通じて、大谷の持つ力強さと存在感を、モダンなスタイリングを表現した。『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』の発売は、19日から。