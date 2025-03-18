¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè34²ó ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀïÄ¾Á°¡ª ÈÄÁÒ Þæ¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀïÄ¾Á°¡ª¡¡ÈÄÁÒ¤¬¸ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç
3·î20Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£ÆüËÜ¤¬¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÁ´»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿DF¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÈÄÁÒÞæ¤¬¸ì¤ë¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¶¯¤µ¤È¾¡Íø¤Ø¤Î·è°Õ¡£
¢£²÷¿Ê·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤¢¤ê
´Ö¤â¤Ê¤¯ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë26Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¤ÎÀÚÉä¡£¤³¤Î°ìÀï¡¢³Î¼Â¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡£ËÍ¤é¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï½éÀï¤¬¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤Î¸å¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯2·î¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤¤¤¦ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
½éÀï¡Ê9·î5Æü¡¦¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°ú¤¤¤Æ¡¢Ãæ±û¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤é¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½àÈ÷¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¡Ê±óÆ£¡Ë¹Ò·¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀèÀ©¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤½¤Î¸å¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
Â³¤¯¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê9·î11Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤â¤½¤¦¤À¡£¹Ó¤ì¤¿¼Ç¤Ë¹â²¹Â¿¼¾¤Îµ¤¸õ¡¢Áê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀèÀ©ÅÀ¡ÊPK¡Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬°ìÊÑ¡£Áê¼ê¤ÏÆ°ÍÉ¤·¡¢ËÍ¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñÀï¤Ï7-0¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï5-0¤È´°¾¡¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½ÁªÁ°È¾¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê10·î11Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤ÆÆÈÆÃ¤Î°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç3ÀïÌ¤¾¡Íø¡£¿´¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò4-3-3¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿FW¡¦¥µ¥ì¥à¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÁ°È¾14Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ê³ùÅÄ¡ËÂçÃÏ·¯¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡Ê¾®Àî¡Ë¹Ò´ð¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¡£¤Þ¤¿¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÊÆ²°Â¡ËÎ§¤ä¡Ê»°ãø¡Ë·°¤¿¤Á¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¡£Èà¤é¤ÎÆ¯¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
3Àï¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç½ª¤¨¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëËÍ¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËý¿´¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶ØÊª¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Â³¤¯¹ë½£Àï¡Ê10·î15Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ë½£¤Ï°Õ³°¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÄ¶¼éÈ÷·¿5¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£Å¨¤Î¼éÈ÷Åª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëËÍ¤é¡£¤·¤«¤â¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«......¡£
¡¡
·ë²Ì¤ÏÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Î´ñºöàÉý¶¹¥Ô¥Ã¥Áá
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê11·î15Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤²¹¤Ï32¡î¤Ç»î¹çÃæ¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ÎÏ¢Â³¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¤â·è¤·¤ÆÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤â¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡Ê3-1¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿Ø¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç·ù¤Ê¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÊü¤ê¹þ¤ß¡¢ËÍ¤é¤ÎÎ¢¤Ë£Æ£×¤òÁö¤é¤»¤ë¹ªÌ¯¤µ¡£
»ö¼Â¡¢»î¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÇËÍ¤ÏÁê¼êFW¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·èÄêµ¡¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¡¢GK¡¦¡ÊÎëÌÚ¡ËºÌ±ð¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤â¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁêÅö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñÀï¡Ê11·î19Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÉý¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Á°ÆüÎý½¬¤ÎºÝ¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¿ä¾©¤Î²£Éý¤è¤ê¤âÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬·×£³£í¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Âè1Àá¤ÇËÍ¤é¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¨¤ò¹¶¤á¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐºö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¿¥±¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤ä¡Ê°ËÅì¡Ë½ãÌé·¯¤ÏÂ¿¾¯¶¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Éý¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢µ÷Î¥¤Ï¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÍø¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÁ°È¾¤Î¥í¥¹¥¿¥¤¥à¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3-1¡£5¾¡1Ê¬¤±¡¢22ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ¤Ç24Ç¯¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÀï°ìÀï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¡£
»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁÀ¤¤¡¢Îý½¬¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÇ®¤¯¡¢¤½¤ÎìÅÍß¤µ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£WÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÈÄÁÒÞæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í