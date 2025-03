日本文化の優雅さと伝統を表現。G-SHOCKからロックバンド「ONE OK ROCK」とのコラボウォッチが登場！

CASIOの人気ブランド「G-SHOCK」から、日本を代表するロックバンド「ONE OK ROCK」の結成20周年を記念したコラボレーションモデル「GM-2100TTTR-8AJR」が発表されました。

本モデルでは、「ONE OK ROCK」のベーシストであるRyota氏の全面監修のもと、美しいグラデーション加工を施した「桜」を文字板に散りばめ、「刀」をモチーフとした小針を配することで、日本文化の持つ優雅さと伝統が表現されています。

ベースモデルには、八角形のメタルベゼルが特徴の「GM-2100」を採用し、シルバーベゼルとホワイトマットスケルトンのバンドで全体をクールに統一。インデックスにシルバー蒸着加工を施し、文字板にはブラックを採用することで、引き締まった印象を与えています。

遊環にはRyota氏のタトゥーを再現した文字の刻印を施し、裏蓋には「ONE OK ROCK」と親交の深いスウェーデンアーティストのEmil氏がデザインしたロゴが配置されています。

時計本体の世界観を再現したEmil氏デザインの専用パッケージにも注目。

G-SHOCK x ONE OK ROCK コラボレーションモデル「GM-2100TTTR-8AJR」は、2025年3月27日 (木) 12:00から、CASIO公式オンラインストアにて予約受付開始。2025年4月10日(木) から発売されます。価格は\ 44,000(税込)です。

※「ONE OK ROCK」会員限定サイト「PRIMAL FOOTMARK」にて、2025年3月21日(金)より会員限定先行販売。

G-SHOCK x ONE OK ROCK「GM-2100TTTR-8AJR」