Æü¥Æ¥ì¡¦»³ËÜ·òÂÀ¥¢¥Ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½éÂÇÀÊÃÆ¡ÖÇ°Æ¬¤Ë¡×£Í£Ì£ÂÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¼Â¶·¡¡¶ÛÄ¥¤È¹âÍÈ¡È£µ£°¡½£µ£°¡É
¡¡£±£¸¡¢£±£¹Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£Í£Ì£ÂÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥«¥Ö¥¹ÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£¸Æü¤ÎÂè£±Àï¡Ê¸å£¶»þ£±£µÊ¬ÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦»³ËÜ·òÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡µð¿ÍÀï¤Î¼Â¶·¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Î¼Â¶·¤Ï½éÄ©Àï¡£¡ÖÂÎ¤ÎÂç¤¤µ´Þ¤á¤Æµ¬³Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¹¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¿·Á¯¤½¤¦¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î·Ê¿§¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤ÏÆüËÜ³«ËëÀï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£°Ç¯¡Ö¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥«¥Ö¥¹¡×°ÊÍè¡¢²áµî£µ²ó¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ·Ñ¡££¶Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¤ÎÃæ·Ñ¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ØÃ¯¤¬¼Â¶·¤ä¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤â¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥ë¡¼¥à¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¯»Ï¤Ë£±£¸Æü¤Î¼Â¶·¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¡Ö¡Ø»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡ª¡©¡Ù¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÅùÀÊ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂçÌò¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÌó£³¤«·î¤Ï¡Ö³ÆÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ºòµ¨¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤É°ì¤«¤é»ñÎÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÎóÅç¤¬°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä²ÄÇ½À¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬²òÀâÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤«¤é¡Öº£µ¨¤Î´üÂÔ¤Ê¤É°¦¤Î¤¢¤ë¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¤òÃúÇ«¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë·èÄê»þ¤Ë¡ÖÅìµþ¤ÎËº¤ìÊª¤ò¥Ñ¥ê¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¾¼Â¶·¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó£±£°¤Î¶¥µ»¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤È¹âÍÈ¤¬¡È£µ£°¡½£µ£°¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°Áª¼ê¤ÎÇÉ¼êÈ±¤ä¡¢³°Ìî¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò½Ë¤¦¹±Îã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡É¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê³«ËëÀï¤òÃúÇ«¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¼Â¶·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎò»ËÅª°ìÀï¤ØÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¡»³ËÜ¡¡·òÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë£±£¹£¸£¹Ç¯£¶·î¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£µºÐ¡£Æ±»Ö¼ÒÂçÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡££²£°£±£´Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¥×¥íÌîµå¡¦µð¿ÍÀï¤ä¸ÞÎØ¤Î¼Â¶·¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡££±£¹Ç¯¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§È¯É½¡£Éã¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»³ËÜ¹ÀÇ·¤µ¤ó¡¢Äï¡¦Âçµ®¤µ¤ó¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£