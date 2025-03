サザン桑田佳祐、最新アルバムを語る！「今伝えたいのはキャッチコピー的な気の利いた言葉ではなくシンプルなメッセージ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■桑田佳祐が出演するApple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』は3月19日に配信!

サザンオールスターズの桑田佳祐が、3月19日配信のApple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』に初登場。スペシャルインタビューが放送される。

サザンオールスターズは、同日に最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。

番組で桑田は、総制作期間21ヵ月という膨大な時間をかけて制作された10年ぶりの最新アルバムについて語っている。

アルバムタイトルに込めた思いについては「これまではずっと面白いことを言おうとしてきたけど、今回いちばんシンプルに伝えたいことを考えてみたら、『心より感謝申し上げます』ということだった。それをスマホで英語に翻訳したら『THANK YOU SO MUCH』と出てきて、そうか、じゃあこれでいこうと決めました。我々はどうしても誰かの力を借りないとやってこられなかったから。サポートミュージシャンやオペレーター、エンジニア、スタッフたちが必ずレコーディングにもライブにもいてくれて、バンドをアシストしてくれる。おかげで自分はある程度自由と余地を持ってやれている。だから今伝えたいのはキャッチコピー的な気の利いた言葉ではなく、シンプルなメッセージでした」とコメント。

他にも、収録曲が生まれた背景などを、ときにギターを爪弾きながらトークしている。最新アルバムとともに『Tokyo Highway Radio』もぜひ楽しもう。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

