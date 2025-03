サザンオールスターズの桑田佳祐が、19日に配信されるApple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』に出演することがわかった。同番組は、シティポップからインディーロック、ヒップホップからフューチャーソウルまで、オルタナティブな感性が光る国内アーティストたちの新曲を中心に、音楽と音楽にまつわる話で構成されるプログラム。ナビゲーターであるDJみのによるユニークな楽曲解説や、ゲストを迎えてのディープな音楽談義も好評を博している。

19日に配信される同番組のスペシャルインタビューに桑田が初登場する。10年ぶりのアルバム『THANK YOU SO MUCH』についてのトークが展開され、時にギターを爪弾きながら収録曲が生まれた背景などが語られる。桑田はアルバムのタイトルに込めた思いについて、「これまではずっとおもしろいことを言おうとしてきたけど、今回一番シンプルに伝えたいことを考えてみたら、『心より感謝申し上げます』ということだった。それをスマホで英語に翻訳したら“THANK YOU SO MUCH”と出てきて、そうか、じゃあこれでいこうと決めました。我々はどうしても誰かの力を借りないとやってこられなかったから。サポートミュージシャンやオペレーター、エンジニア、スタッフたちが必ずレコーディングにもライブにもいてくれて、バンドをアシストしてくれる。おかげで自分はある程度自由と余地を持ってやれている。だから今伝えたいのはキャッチコピー的な気の利いた言葉ではなく、シンプルなメッセージでした」と語っている。