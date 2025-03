Krebs on Securityはこのほど、「Feds Link $150M Cyberheist to 2022 LastPass Hacks - Krebs on Security」において、パスワード管理サービス「LastPass」のマスターパスワードが解読されサイバー攻撃に悪用された可能性が高いと報じた。2022年、LastPassは同社への不正アクセスにより複数の機密情報を窃取されている。このとき暗号化されたユーザーデータと平文データの両方も窃取されている。今回、この暗号化されたデータを解読され、昨年1月の事案に悪用されたことが明らかになった(参考:「LastPass、情報漏洩の追加報告 | TECH+(テックプラス)」)。Feds Link $150M Cyberheist to 2022 LastPass Hacks - Krebs on Security