１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．５８ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３００６．１ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０７．４セント（－１１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６８．５０セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．００セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１５．５０セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．６５（＋１．９８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．５８ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３００６．１ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０７．４セント（－１１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６８．５０セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６１．００セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１５．５０セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．６５（＋１．９８）
出所：MINKABU PRESS