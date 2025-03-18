・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．５８ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３００６．１ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４０７．４セント（－１１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５６８．５０セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６１．００セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１５．５０セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０４．６５（＋１．９８）

出所：MINKABU PRESS