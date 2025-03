ストーンアイランドとニューバランスのコラボ再び、初のMade in USAシリーズ発売

「ストーンアイランド(Stone Island)」が「ニューバランス(New Balance)」とのコラボレーションから初となる「Made in USA」モデルのシューズ「STONE ISLAND | NEW BALANCE 998 MADE IN USA」を3月27日に発売する。ストーンアイランドの公式オンラインストア限定で取り扱う。

今回のコラボアイテムは、1993年に登場し、初めて「ABZORB クッション」を採用したニューバランスの「998」をベースに採用。ストーンアイランド創業者 マッシモ・オスティ(Massimo Osti)が1984年春夏コレクションで初めて発表したアイコン素材「ラソ・ゴマート(Raso Gommato)」からインスピレーションを得たデザインで、コットンキャンバスにポリウレタンのラバーコーティングを施した新素材を配した。ストーンアイランドの2025年春夏コレクションを象徴するモーブ、ディーププラム、コッパーマルーンを融合したマルチカラーの1色展開で、価格は4万9500円。

