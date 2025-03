【EPEX】圧倒的なビジュアルとパフォーマンスで魅了／兄弟のような仲の良さが伝わるコメントをCHECK♡

C9エンターテインメントに所属する8人組ボーイズグループ「EPEX」が自身3度目となるコンサート「EPEX 3rd CONCERT 青春欠乏 IN JAPAN」を開催!圧倒的なビジュアルとパフォーマンスで魅せた全20曲のステージや、本当の兄弟のように仲の良さが伝わるメンバーのコメントをお届け♡ 最後までCHECKしてくださいね。

今回は、そんな「青春欠乏」をテーマとし、EPEXが新たな姿で魅了した「EPEX 3rd CONCERT 青春欠乏 IN JAPAN」2部公演の様子をお届け。

© C9 Entertainment / CJ ENM Japan Inc.

© C9 Entertainment / CJ ENM Japan Inc.

2025年1月にRay WEBに登場したEPEXが、自身3度目となるコンサート「EPEX 3rd CONCERT 青春欠乏 IN JAPAN」をZepp DiverCity(TOKYO)で開催!

WISH

続いてZENITHから人気が高い「Goodbye, My First Love」を披露。

パーカーにデニムなど、カジュアルな衣装も着こなすメンバー。

「夢さえ見れない」「虚しさだけ」と失くしたものや過ぎてしまったことへの喪失感を歌った「Closer」をスタンドマイクで熱唱。

© C9 Entertainment / CJ ENM Japan Inc.

「Loner」のパフォーマンス中には、ZENITHからのサプライズが。

「ここがEPEXとZENITHの青春の場所」と書かれたスローガンを掲げ、メンバーにメッセージを伝えました。

Topic 1部のメッセージは?

1部と2部で異なるメッセージをメンバーに伝えたZENITH。 1部では、「毎日、毎時間、毎秒、EPEXがつくっていく青春を共にすることができて幸せ」と書かれたスローガンをサプライズで掲げました。 © C9 Entertainment / CJ ENM Japan Inc.

そして「It is what it is」と2nd フルアルバム「Youth Chapter 2 : YOUTH DEFICIENCY(青春欠乏)」の収録曲を3曲続けて披露。

BAEKSEUNG

「この3曲をお届けしましたが、すべて2nd フルアルバムに収録されている曲です!

実は、この3曲は多くのメンバーが最推ししている曲なのですが、特にWISHさんが『It is what it is』を好きなんですよね?」

WISH

「そうなんです。僕自身もこの曲でたくさんの慰めをもらったし、歌詞の意味を込めた振付があればいいなと思って、僕たちが直接振り付けを作って、ショーケースのステージからお見せしています」

KEUM

「僕たちがそれぞれひとりでいると、物足りないとか残念に思うとか、寂しさを感じることがあるんですが、でもそんな気持ちを全部忘れるときは、やっぱりステージの上です。ステージの上では全部できます!

ダンスとかラップとか演技とか…全部できますから本当にいいです!

こうして、メンバーたち、ZENITHたちと一緒にいると欠乏を感じていたなにかが満たされる気分なんです」

© C9 Entertainment / CJ ENM Japan Inc.

そして、A-MINが「もう最後の曲だけが残っています」と言い、ZENITHに惜しまれながらも最後に披露したのは、2nd フルアルバム「Youth Chapter 2 : YOUTH DEFICIENCY(青春欠乏)」からタイトル曲の「UNIVERSE」。

歓声に包まれるなか「UNIVERSE」のステージが終わると、会場のZENITHからはすぐにアンコールが。

そんなZENITHの声に応え、今回のコンサートグッズのTシャツに着替えたメンバーが再び登場。

アンコールでは、1997年のようなアナログでロマンチックな恋愛を歌った「1997」を披露しました。