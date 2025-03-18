　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円高の3万7660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40751.36円　　ボリンジャーバンド3σ
39828.91円　　ボリンジャーバンド2σ
39220.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38906.45円　　ボリンジャーバンド1σ
38769.87円　　75日移動平均
38579.95円　　200日移動平均
37984.00円　　25日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37660.00円　　18日夜間取引終値
37396.52円　　17日日経平均株価現物終値
37061.55円　　ボリンジャーバンド-1σ
37052.00円　　5日移動平均
36930.00円　　一目均衡表・転換線
36139.09円　　ボリンジャーバンド2σ
35216.64円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース