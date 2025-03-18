日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円高の3万7660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40751.36円 ボリンジャーバンド3σ
39828.91円 ボリンジャーバンド2σ
39220.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38906.45円 ボリンジャーバンド1σ
38769.87円 75日移動平均
38579.95円 200日移動平均
37984.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37660.00円 18日夜間取引終値
37396.52円 17日日経平均株価現物終値
37061.55円 ボリンジャーバンド-1σ
37052.00円 5日移動平均
36930.00円 一目均衡表・転換線
36139.09円 ボリンジャーバンド2σ
35216.64円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40751.36円 ボリンジャーバンド3σ
39828.91円 ボリンジャーバンド2σ
39220.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38906.45円 ボリンジャーバンド1σ
38769.87円 75日移動平均
38579.95円 200日移動平均
37984.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37660.00円 18日夜間取引終値
37396.52円 17日日経平均株価現物終値
37061.55円 ボリンジャーバンド-1σ
37052.00円 5日移動平均
36930.00円 一目均衡表・転換線
36139.09円 ボリンジャーバンド2σ
35216.64円 ボリンジャーバンド3σ
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