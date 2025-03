目のやり場に困る美しさ…LE SSERAFIM 宮脇咲良、圧巻ビジュ際立つ胸元ざっくり私服SHOT【PHOTO】

LE SSERAFIMの宮脇咲良が“大胆な近況SHOT”でファンを魅了している。

【写真】宮脇咲良、“直視”できない胸元ざっくりドレス

宮脇は最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

投稿には、宮脇の近況とみられる写真が多数並んでいる。黒のジャケットに白のトップスを合わせたクールなコーディネートから、レースドレスを着用してキャップを被った遊び心のあるスタイルなど、どれも完璧に着こなした姿が印象的だ。

何より、現役K-POPアイドルなだけあって圧巻のビジュアルを披露し、多くのファンを釘付けにしていた。

(写真=宮脇咲良Instagram)

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは3月14日に5thミニアルバム『HOT』をリリースした。日本では17日から30日の期間限定で、東京都渋谷区の第9SYビル1Fでポップアップストア「LE SSERAFIM 2025 S/S POP UP IN TOKYO - THE HOT HOUSE」を開催中だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM(ル セラフィム)のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE(アイズワン)のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。一方で、運動音痴な一面も。