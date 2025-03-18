¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¡×¿·»þÂå¡ÄÄÇÂû¤ä³ïÀá¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡ª¿Íµ¤¤Ï¤´ÅöÃÏ¡ÈÏÂ¤Î¿©ºà¡É¡ÚTHE TIME,¡Û
¥³¥á¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤ë¡¦¤Î¤»¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤¤¡¢Çä¾å¤¬5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¡×¿·»þÂå¡ÄÄÇÂû¤ä³ïÀá¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡ª¿Íµ¤¤Ï¤´ÅöÃÏ¡ÈÏÂ¤Î¿©ºà¡É¡ÚTHE TIME,¡Û
ÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×
¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤¬¡¢¤´ÈÓ¤«¤é¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ö¸µ¡¹¤Ï¤ªÊÆ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ñ¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¥³¥á¤Î¹âÆ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¤ªÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Øµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡ÙÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡Ë¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤ë¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤·¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ê120g¡¦490±ß¡Ë¤ä¡Ö³¤ÂÝ¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ê145g¡¦600±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¤·Ï¤«¤é¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤Þ¤Ç¥º¥é¥êÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤Ð¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ì¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤é¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¡Ê110g¡¦354±ß¡Ë¡£
¥«¥ì¡¼¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤ä´¥Áç¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¢¥É¥é¥¤¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¸¶Àé¾½Éô°÷¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¶ñ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¶¥¯¥¸¥å¥ï¤Ê¿©´¶¤È¡¢¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡
º£¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤È¤âÁª¼ê¸¢¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Û¤É¼ïÎà¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤È¤âÁª¼ê¸¢¡×¿³ºº°÷Ä¹¡¡MICHIKO¤µ¤ó¡§
¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ï¡È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¡É¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È´Å¤¤¤â¤Î¡É¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤â»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»´¶¤¬Â³¤¯¡×¤ÈMICHIKO¤µ¤óÀä»¿¤Î°ìÉÊ¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¥¸¥ã¥àÀìÌçÅ¹¡Øconfiture Nutty's¡Ù¤¬ºî¤ë¡Ö¥«¥«¥ª¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡¡¥Ï¥Ë¡¼¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡×¡Ê120g¡¦2484±ß¡Ë¡£
ßäÀù¥«¥«¥ª¡¦4¼ïÎà¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Ç¿æ¤¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ç¤¹¡£
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö¤³¤ì¤ÏìÔÂô¤¹¤®¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿©´¶¤¬¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ç¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î´Å¤ß¤â¤¢¤ë¤±¤É¥«¥«¥ª¤Î¶ì¤ß¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤â¤¢¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×
Çä¾åµÞÁý¡ª¡Ö½©ÅÄ¤Î¿©ºà¡×¤¬½Ð¤¹»ÝÌ£
¤µ¤é¤Ë¡¢MICHIKO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¶á¤Ï¡Ö¤´ÅöÃÏ¤ÎÏÂ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿Íµ¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
2024Ç¯¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤È¤âÁª¼ê¸¢¡×¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢½©ÅÄ¸©»º¤ÎÄÇÂû¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Ö¤È¤í¤Ã¤È¤¦¤Þ¤ß¡¡ÄÇÂû¥¿¥×¥Ê¡¼¥É¡×¡ÊNorte Carta¡Ì¥Î¥ë¥Æ¥«¥ë¥¿¡Í/100g¡¦756±ß¡Ë¡£
¥¿¥×¥Ê¡¼¥É¤È¤Ï¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤Ë¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥ê¥¾¥Ã¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö¤ó¤ó¤Ã¡ªËÜÅö¤Ë¡É¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Î4Ê¸»ú¤Ç¤¹¤Í¡×
»ÝÌ£¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢ÄÇÂû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½©ÅÄ¤ÎÅÁÅýÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ä¤ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥×¥Ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ä¤ë¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ºÇ½é¤Ï¡ÖËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ê½Ð¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤éÇä¾å¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Î¥ë¥Æ¥«¥ë¥¿¡ÙÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ËÜÂç²ð¤µ¤ó¡§
¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡È¤É¤¦»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡È¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡ã¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¡ä¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬Ìó3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹ç¤¦¡×2¤Ä¤Î¿©ºà
ÏÂ¤Î¿©ºà¤Î¡É¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡¡É¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó´Å¤¤·Ï¤â¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î³Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Ö³Á¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ê³Á¤ÎÀìÌç/150g¡¦777±ß¡Ë¤Ï¡¢´°½Ï¤·¤¿³Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¡¢¾¯¤·¹Å¤á¤Î³Á¤Î³ÑÀÚ¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ñ»º¥Ð¥¿¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤Î°ìÉÊ¡£
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö²ÌÆù¤¬³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¤È¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Á¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹ç¤¦¡×
¤«¤Ä¤ªÀá¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î±£¤·Ì£
ÏÂ¿©¤Î¾ÝÄ§¡¢¡Ö½Ð½Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ¸©¡¦ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥½¥¦¥À¥¬¥Ä¥ª¤Çºî¤ëÌ¾»ºÉÊ¡¦½¡ÅÄÀá¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤ë½¡ÅÄÀá¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¡Ê¥ä¥Þ¥¢/85g¡¦850±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
½¡ÅÄÀá¤ò¾ßÌý¡¦º«ÉÛ¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç®¡¹¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÈÅâ¿É»Ò¤ÇÉ÷Ì£ÉÕ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ø¥ä¥Þ¥¢¡ÙÀìÌ³¡¡ÁÒ¾¾ËÒ·Ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬±£¤·Ì£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ßîÀ½¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤ÈßäÀù¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤ÇÌ£¤Î¿¼¤ß¤È¹á¤ê¤Î¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¡×
¤³¤Á¤é¤â¡¢2024Ç¯¤Ï¡ÈÎãÇ¯¤Î5ÇÜ¤ÎÇä¾å¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¥á¡¼¥«¡¼¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯3·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë