by Klaus Stiefelヒョウモンダコは猛毒のテトロドトキシンを持っていることで有名なタコであり、日本の小笠原諸島や南西諸島からオーストラリアにかけた西太平洋の浅い海やサンゴ礁に生息しています。そんなヒョウモンダコの一種であるBlue-lined octopusのオスが、交尾の際に体の大きなメスに食べられるのを避けるため、メスの体へテトロドトキシンを注入して動きを止めていることが判明しました。

Blue-lined octopus Hapalochlaena fasciata males envenomate females to facilitate copulation: Current Biologyhttps://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(25)00057-0Male octopus injects female with venom during sex to avoid being eaten | New Scientisthttps://www.newscientist.com/article/2471120-male-octopus-injects-female-with-venom-during-sex-to-avoid-being-eaten/Male blue-lined octopuses inject females with venom during sex to avoid being eaten, study shows | Marine life | The Guardianhttps://www.theguardian.com/environment/2025/mar/11/blue-lined-octopus-sex-venom-tetrodotoxin「交尾の後にメスがオスを食べる」と聞くとカマキリを連想する人も多いはずですが、イカやタコをはじめとする頭足類でも交尾後の共食いは一般的だとのこと。日本でも一般的なヒョウモンダコであるBlue-lined octopusも同様で、メスは卵を産むと約6週間にわたり飲まず食わずの状態が続くため、その前のエネルギー補給として交尾後にオスを食べることがあります。タコの交尾ではオスが交接腕という腕を使って精子をメスに受け渡しますが、中にはオスが交尾後にメスに食べられるのを避けるための戦術を持っている種類もいます。たとえば、貝殻を持つタコであるタコブネは「精子を受け渡した交接腕をそのまま切断する」という生態を持っているほか、細長い交接腕を持つことでメスとの距離を保つタコもいるとのこと。しかし、ヒョウモンダコの交接腕は短いため、メスから距離を保って交尾することができません。今回オーストラリアのクイーンズランド大学の研究チームは、実験室でヒョウモンダコの交尾を観察し、ヒョウモンダコのオスがどのようにして交尾後に食べられるのを避けているのかを調べました。その結果、ヒョウモンダコのオスは交尾の際にメスの大動脈付近にかみつき、猛毒であるテトロドトキシンを注入していることがわかりました。テトロドトキシンはフグが持っていることでも知られる非常に強力な神経毒であり、人間がヒョウモンダコにかまれると死に至るケースもあります。by Klaus Stiefelオスにテトロドトキシンを注入されたメスのヒョウモンダコは、注入から約8分後に呼吸を止めて青白くなり、瞳孔が光に反応しなくなりました。これにより、オスは40〜75分間続く交尾の間、メスの近くにいても食べられることがないというわけです。交尾はメスが腕のコントロールを取り戻し、オスを押しのけた時に終了したとのこと。観察実験中、テトロドトキシンを注入されたメスはいずれも死亡することなく、翌日には通常の摂食行動を再開したとのことで、ヒョウモンダコのメスはテトロドトキシンへの耐性を持っていることが示唆されています。今回の研究では、ヒョウモンダコのテトロドトキシンが含まれている後部唾液腺は、オスの方がメスよりも約3倍重いことも報告されました。これはおそらく、交尾のためにオスがメスよりも多くの毒を持つ必要があるからだとみられています。ヒョウモンダコのメスは成体がゴルフボールほどの大きさであり、交尾時点ではメスがオスの2〜5倍ほど大きいとのこと。論文の筆頭著者であり、クイーンズランド大学で博士研究員を務めるWen-Sung Chung氏は、「メスがより大きく強くなったので、最終的にオスは自分の遺伝子を確実に次の世代に伝えるため、特別な戦略が必要となったのです」と述べました。