¡ÖÊì¿Æ¼º³Ê¡×¡Ö»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿²áµî¤â¡Ä26Ç¯´Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤¬¡È¿ä¤·³è¡ÉÉáµÚ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï
¡¡¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÆü¡¹X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿26Ç¯Á°Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ï11.8Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¡Ø¹¥¤¤³¤½¤â¤Î¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡Ù¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÄ¹¤¤´Ö¡È¹¥¤¡É¤Ê¤â¤Î¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Ê²½¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×26Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¸½ºß¤Î¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥³¥¹¥×¥ì
¢£26Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°Îý½¬¡Ä»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì
¡½¡½¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë»þ¡¢³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÃÏ¸µ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤¬¤Ç¤¤ëÆ±¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÍÎºÛ¤¬¤Ç¤¤ë¶á½ê¤ÎÊý¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ËÀÖ¤¤¥µ¥Æ¥ó¤òÅ½¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÏÄ¹Ç¯¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÌÓ¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë·ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¾Â¤ËÄÀ¤ß¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë26Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½£Ø¤Ë¤´Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿26Ç¯Á°¤Î¤ª¼Ì¿¿¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î26Ç¯Á°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸½ºß¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡ÛÅö»þ¤ÏÆ±¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ìÍ§Ã£¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥«¥á¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ç¸½Áü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤¬µ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°áÁõ¤Ï¼«ºî¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢È±¤ÏÃÏÌÓ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë100¶Ñ¤âºÇ½é¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ä¾®Êª°ì¤ÄÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°Â²Á¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤¬½Ð»Ï¤á¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ä¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³¦·¨Á´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î¤¦¤µ¤³¤µ¤Þ¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤Þ¤ºÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢º¬µ¤¤è¤¯¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°áÁõÀ½ºî¤â¡¢»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç»¨ÇÄ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¿ô¤Ë¤·¤Æ200Ãå°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤òÀ©ºî¤·¡¢²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ê½ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤È¤½¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÄÇ½À¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡ÛÉ½¸½ÎÏ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿ÈÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤«¤é»ØÀè¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÏËè½µ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬¤òµÍ¤á¤¹¤®¤ë¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤Ë¥×¥é¥¹¾¯¤·¤ÎÉé²Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ·¿°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¼«¿ÈºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë
¡½¡½£Ø¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¼Â¤ÏÆóÅÙ¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÎ¤è¤ê5¥¥í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Ï¹üÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥¹¥«¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì°Ê¾å¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹É¬»à¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦´®¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë°ìÆü°ì²ó¤ÏÉ¬¤º¾è¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿©»öÌÌ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÆù°Ý»ý¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂç»ö¤À¤«¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤³¤Ï²æËý¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿Ê¬¤Ï¼ç¿©¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£ÌîºÚÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¡£¸½¾õ°Ý»ý¤ò¿´³Ý¤±¡¢Âç·¶ºÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤ººÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¤â¤¦¡¢¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂÀ¤Ã¤¿¤é¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢¾¯¤·¤À¤±²æËý¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤äÉôÊ¬¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ºÝÎ©¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¼«¿È¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï³Ü¤¬½Ð¤Æ¥¨¥é¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤Æ¡£»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ë¥«¤Ã¤È¾Ð¤¦¤È³Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¤¬Á´Á³¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤è¤ê¤â¥¥ã¥é¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Æ²¡¹¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤éÃÊ¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤«¤é¡Ö»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¤ÈÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï³Ü¤È¥¨¥é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎØ³Ô¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢Æó½Å³Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÍøÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ä¤·³è¤ÎÉáµÚ¤Ç¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ²½¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡½¡½26Ç¯´Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Ï¤äDNA¤Ë°¦¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯Í¯¤½Ð¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ë°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï²¿¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯³è¤³è¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤ó¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¿§¤ó¤Ê»þÂå¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ×½ê¤ÇÂ¾¿Í¤«¤é¡¢¿§¡¹¤Ê¸«¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤è¤·Á´¥×¥ì¥ë¥Ê¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤òÀ©Éþ¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤¤¤ÆÊì¿Æ¼º³Ê¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉáµÚ¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ªË«¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿ÈÅö»þ¤«¤é²¿°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤½¤ó¤Ê30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Û¤ó¤Î°ì½Ö²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¿¤À¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï»ä¤ËÌµ¸Â¤Î¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿µðÌÚ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ªÁò¼°¤ò¡¢²Ú¡¹¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óÁò¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤¿¤á¤ËµÕ»»¤·¤Æ¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¡£Æ¬¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¶ËÎÏ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤º¿´¤¬·ò¹¯¤Ç¤Ê¤¤¤È¿ä¤·³è¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤òÀÚ¤Ê¤¯¤âÀ¶¡¹¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´¬¤´¬¤¤Ç¿ä¤·³è¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤«¤Í¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£26Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°Îý½¬¡Ä»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì
¡½¡½¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë»þ¡¢³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÃÏ¸µ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤¬¤Ç¤¤ëÆ±¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÍÎºÛ¤¬¤Ç¤¤ë¶á½ê¤ÎÊý¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ËÀÖ¤¤¥µ¥Æ¥ó¤òÅ½¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÏÄ¹Ç¯¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÌÓ¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë·ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¾Â¤ËÄÀ¤ß¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë26Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½£Ø¤Ë¤´Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿26Ç¯Á°¤Î¤ª¼Ì¿¿¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î26Ç¯Á°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸½ºß¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡ÛÅö»þ¤ÏÆ±¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ìÍ§Ã£¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥«¥á¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ç¸½Áü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤¬µ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°áÁõ¤Ï¼«ºî¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢È±¤ÏÃÏÌÓ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë100¶Ñ¤âºÇ½é¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ä¾®Êª°ì¤ÄÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°Â²Á¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤¬½Ð»Ï¤á¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ä¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³¦·¨Á´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î¤¦¤µ¤³¤µ¤Þ¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤Þ¤ºÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢º¬µ¤¤è¤¯¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°áÁõÀ½ºî¤â¡¢»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç»¨ÇÄ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾å»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¿ô¤Ë¤·¤Æ200Ãå°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤òÀ©ºî¤·¡¢²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ê½ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤È¤½¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÄÇ½À¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡ÛÉ½¸½ÎÏ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿ÈÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤«¤é»ØÀè¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÏËè½µ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬¤òµÍ¤á¤¹¤®¤ë¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤Ë¥×¥é¥¹¾¯¤·¤ÎÉé²Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ·¿°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¼«¿ÈºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë
¡½¡½£Ø¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¼Â¤ÏÆóÅÙ¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÎ¤è¤ê5¥¥í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Ï¹üÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥¹¥«¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì°Ê¾å¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹É¬»à¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦´®¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë°ìÆü°ì²ó¤ÏÉ¬¤º¾è¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿©»öÌÌ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÆù°Ý»ý¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂç»ö¤À¤«¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤³¤Ï²æËý¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿Ê¬¤Ï¼ç¿©¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£ÌîºÚÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¡£¸½¾õ°Ý»ý¤ò¿´³Ý¤±¡¢Âç·¶ºÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤ººÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¤â¤¦¡¢¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂÀ¤Ã¤¿¤é¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢¾¯¤·¤À¤±²æËý¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤äÉôÊ¬¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ºÝÎ©¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¼«¿È¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï³Ü¤¬½Ð¤Æ¥¨¥é¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤Æ¡£»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ë¥«¤Ã¤È¾Ð¤¦¤È³Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¤¬Á´Á³¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤è¤ê¤â¥¥ã¥é¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Æ²¡¹¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤éÃÊ¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤«¤é¡Ö»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¤ÈÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï³Ü¤È¥¨¥é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎØ³Ô¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢Æó½Å³Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÍøÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ä¤·³è¤ÎÉáµÚ¤Ç¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ²½¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡½¡½26Ç¯´Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Ï¤äDNA¤Ë°¦¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯Í¯¤½Ð¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ë°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï²¿¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯³è¤³è¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤ó¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¿§¤ó¤Ê»þÂå¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ×½ê¤ÇÂ¾¿Í¤«¤é¡¢¿§¡¹¤Ê¸«¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤è¤·Á´¥×¥ì¥ë¥Ê¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤òÀ©Éþ¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤¤¤ÆÊì¿Æ¼º³Ê¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉáµÚ¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ªË«¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿ÈÅö»þ¤«¤é²¿°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¤½¤ó¤Ê30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Û¤ó¤Î°ì½Ö²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¿¤À¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¦¤µ¤³¤µ¤ó¡Û¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï»ä¤ËÌµ¸Â¤Î¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿µðÌÚ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ªÁò¼°¤ò¡¢²Ú¡¹¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óÁò¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤¿¤á¤ËµÕ»»¤·¤Æ¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¡£Æ¬¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¶ËÎÏ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤º¿´¤¬·ò¹¯¤Ç¤Ê¤¤¤È¿ä¤·³è¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤òÀÚ¤Ê¤¯¤âÀ¶¡¹¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´¬¤´¬¤¤Ç¿ä¤·³è¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤«¤Í¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£