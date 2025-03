2025年F1シーズン開幕戦、オーストラリアGP決勝は豪雨に見舞われ、波乱の展開となった。ランド・ノリスがポールトゥウィンを飾り、マックス・フェルスタッペンは2位、ジョージ・ラッセルが3位に入賞。角田裕毅は、痛恨のピットミスにより12位に終わった。



レースはフォーメーションラップからクラッシュが続出し、セーフティーカーが度々導入される荒れた展開となった。マクラーレンは、ノリスとオスカー・ピアストリが1-2体制を築くも、終盤の豪雨で状況は一変。ノリスは直ちにピットインを選択し、これが功を奏した。一方、ピアストリはコースアウトにより順位を大きく落としたが、その後怒涛の追い上げを見せ、9位でフィニッシュした。





