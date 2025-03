香取慎吾が5月28日、3rdアルバム『Circus Funk』をCD化リリースすることが発表となったほか、アルバム収録曲「Circus Funk (feat. Chevon)」MV公開、全国5ヵ所10公演の自身初ソロライブツアーの開催も決定した。3rdアルバム『Circus Funk』は、Chevon、SHOW-GO、LEO from ALI、Night Tempo、村田陽一、Kroi、在日ファンク、中森明菜とSOIL&"PIMP"SESSIONS、乃紫、緑黄色社会、Yaffleといった豪華アーティストを迎えた作品だ。2024年11月27日に配信リリースされ、オリコン週間デジタルアルバムランキング、Billboard JAPANダウンロードアルバムチャート“Download Albums”、iTunes アルバムランキングなど様々なランキングで1位を獲得した。

■3rdアルバム『Circus Funk』



2025年5月28日(水) CDリリース【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray+ブックレット+グッズ)】TFCC-81139〜81140 \9,000(税抜) \9,900(税込)【初回生産限定盤B(CD+DVD+ブックレット+グッズ)】TFCC-81141〜81142 \9,000(税抜) \9,900(税込)【通常盤(CD only)】TFCC-81143 \3,000(税抜) \3,300(税込)▼CD収録内容COLOR BARS (feat. SHOW-GO)SURVIVE (feat. LEO from ALI)Circus Funk (feat. Chevon)愛の言霊 (ことだま)〜Spiritual Message〜 (feat. Night Tempo)Full Moon (feat. 村田陽一)UNERI KUNERI (feat. Kroi)カツカレー (feat. 在日ファンク)TATTOO (feat. 中森明菜)一億人の恋人 (feat. 乃紫)夢々Ticket (feat. 緑黄色社会)Not Too Good Not Too Bad (feat. Yaffle) 他▼Blu-ray/DVD収録内容「Circus Funk(feat. Chevon)」MV+メイキング