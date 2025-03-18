À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤ÏÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡¡±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡´ØÅì¤âÌë¤«¤éÀã¤ä±«¤Ë¡¡¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë
¤¤ç¤¦¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï´ØÅì¤âÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏË½É÷¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤ÏÃëÁ°¤«¤é±«¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Ï»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¡¢¶áµ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³ÃÏ¤ä»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼¡Âè¤ËÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ìë¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤â±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´ØÅì¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Î»³ÃÏ¤ä»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤ÎËÌÉô¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìËÌËÌÉô¤äËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤¯¡¢Ê¡²¬¤ä¹Åç¤Ç10¡î¤È¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åìµþ¤â13¡î¤È¡¢¤¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢ÅìËÌÆîÉô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢½ÕÊ¬¤ÎÆü¤ÎÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½µËö¤Ï°ìµ¤¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£