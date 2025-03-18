¶¶ËÜ»ÖÊæ¡¡É×¡¦¥¿¥«¤È¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç4²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡µáº§¤Ë±þ¤¸¤¿ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¡Ê68¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ¡Ê57¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëTV¡ØÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡Ù¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë1¡¦29¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Îºç¸¶°ê·Ã¤Ë¤Ï¡Ö³¨Åª¤Ë¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬É×ÉØ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¡£1994Ç¯¤Î·ëº§Åö»þ¤Ï¶¶ËÜ¤¬26ºÐ¡¢¥¿¥«¤Ï37ºÐ¡£¡Ö»ä¡¢¿Æ¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥ª¥¸¥µ¥ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¶¶ËÜ¤¬²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊ¡²¬ÊüÁ÷¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¡£¤¢¤ëÆÃÈÖ¤Ë¥¿¥«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾´Õ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼»ö·ï¤È½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤¿Í¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿È¹½¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¿Í¡×¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ï4²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ïºç¸¶¤â¶Ã¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯·ëº§¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎÇ¯¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÖÌÜ¶Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ÎÇº¤ß¤Ç¡¢¡Ö¥À¥ó¥«¥ó¤¬¡¢¥¿¥«¤Á¤ã¤ó¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤Î´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¤Î»Ò¡¢¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¤Ï¡Ö1²óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ï¡×¤È¶¶ËÜ¤ËÏ¢Íí¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©»ä¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅâÆÍ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤â¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÌÜ¶Ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀ©ºîÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡£³Î¤«¤ËÆÃÈÖ¤ä¤ë¤Î¤ËÌÜ¶Ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÌÜ¶Ìºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¶¶ËÜ¤¬¸ì¤ë¤È¡¢ºç¸¶¤ÏºÆ¤Ó¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£