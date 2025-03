ゲームや映像コンテンツには、特定の地域でしか購入できなかったり、ある地域で購入したものを他の地域では使用できなかったり、言語以外は同じサービスなのに地域によって価格が大きく違ったりと、「ジオブロッキング」が課されている場合があります。欧州連合(EU)は2018年から、消費者に不利な制限に対抗するため特定の種類のジオブロッキングを規制していますが、映画やスポーツ、音楽業界がジオブロッキング規制に反対して議論を呼んでいます。

Movie, Music and Sports Industries Urge EU to Keep Geo-Blocking in Place * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/movie-music-and-sports-industries-call-on-eu-to-keep-geo-blocking-in-place-250316/EUはジオブロッキングについて、「オンラインショッピングや国境を越えたコンテンツの販売を阻害する不当な地域ブロック」と表現しており、不当なジオブロッキングの具体例を示しています。EUが規制するジオブロッキングの例は以下の通り。・他国への物理的な配送を制限するベルギーの顧客がドイツのサイトで商品を購入した場合、顧客は製品を注文して自宅への配送を手配することができないようなケース。・電子的に提供されるサービスの価格差ブルガリアのユーザーがスペインの企業からウェブサイトのホスティングサービスを購入したい場合、スペインのユーザーと比較して追加料金を支払わされるようなケース。・特定の物理的な場所で提供されるサービスを受けられる国籍を限定するイタリア人の家族がフランスのテーマパークを訪れ、入場券の家族割引を利用したいと希望したのに、フランス人ではないことを理由に割引を拒否されるようなケース。2021年には、PCゲーム販売プラットフォーム「Steam」を運営するValveと、バンダイナムコやカプコンを含むゲームパブリッシャー5社に対して、欧州経済領域(EEA)内のジオブロッキング規制に違反したとして合計で780万ユーロ(当時のレートで約9億900万円)の罰金が科されました。意見書の中で欧州委員会(EC)は、Valveに対して「Steamでゲームを起動するためのアクティベーションキーの有効化に地理的制限を設定し、ユーザーの地理的位置に基づいてゲームプレイをジオブロッキングしていた」と指摘。また、ゲームパブリッシャーに対して「Valveに対して、アクティベーションキーの有効化に地理的制限を設けることを求めた上で、アクティベーションキーの販売および配布をEU加盟国内の流通業者に提供した」と指摘しています。Steamで国によって特定のゲームが買えない「ジオブロッキング」に総額約10億円の罰金をEUが科す - GIGAZINE記事作成時点ではEUのジオブロッキング規制にデジタル映像コンテンツやスポーツのライブ配信サービスなどは含まれていませんが、規制の範囲を拡大するべく協議で進められています。これに対して業界団体・モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)のEMEA支部は、「地域的独占権が業界にとって極めて重要である」と強調し、ジオブロッキングの規制から除外し続けるよう要請しました。MPAによると、映像コンテンツの地理的制限は文化的、言語的に多様な視聴覚作品の開発、資金調達、制作、マーケティング、配布の基盤となるとのこと。ジオブロッキングがあることで、企業は消費者の購買力に基づいて製品の価格を設定することが可能です。MPAは「ジオブロッキングを規制すると、映像コンテンツの価値が下がると示す研究があります。ジオブロッキング規制を映像コンテンツに拡大することで、コンテンツの開発、資金調達、配信の機会、そしてヨーロッパにおける将来の映画やオーディオビジュアルコンテンツへの投資回収に直接的な悪影響を及ぼすほか、価格上昇に見舞われる可能性のある一部の消費者にも影響を与える可能性があります」と指摘しています。また、スポーツの配信サービスでは、国によってスポーツの人気が異なるため、放映権の価値も地域差が大きく反映されます。そのため、国によってスポーツ配信サービスの価格差が出ることが避けられません。視聴覚著作権侵害防止同盟(AAPA)は「コンテンツに関して地域によって需要が異なり、価格設定はそれらの需要を反映しています。地域ごとに人気レベルが異なるコンテンツに対してEU全体で同じ価格を設定すると、消費者に影響を与える可能性が高いです。ジオブロッキングを規制すると、ヨーロッパのスポーツファン1億人が料金の値上げに直面する可能性があり、地域ごとの価格設定の柔軟性が失われ、低所得地域に経済的負担がかかることになります」と述べました。音楽業界は映像コンテンツに比べてジオブロッキングの例がまれですが、例えばSpotifyのサブスクリプションは、消費者の購買力を考慮して国ごとに価格が異なっています。イギリスベースの音楽業界団体であるIFPIはEUの協議への提出書類で、「ライセンスされた音楽を聴きたいが、ジオブロッキング規制により統一された高額な料金を支払うことができない消費者の多くはサービスを受けられず、最悪の場合、著作権侵害に走る可能性があります」と警告しています。