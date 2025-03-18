RKK

写真拡大

18日午前5時0分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と上天草市、それに芦北町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□熊本県
八代市　上天草市　芦北町

■震度3
□熊本県
宇城市　熊本美里町　氷川町
水俣市　天草市　津奈木町
人吉市　錦町　多良木町
相良村　球磨村　あさぎり町

□長崎県
雲仙市

□宮崎県
宮崎市

□鹿児島県
薩摩川内市　長島町

■震度2
□熊本県
熊本西区　熊本南区　熊本北区
宇土市　合志市　西原村
御船町　嘉島町　益城町
甲佐町　山都町　苓北町
湯前町　水上村　五木村
山江村　熊本高森町

□長崎県
南島原市　長崎市　諫早市
大村市

□宮崎県
国富町　綾町　延岡市
西都市　高鍋町　川南町
宮崎都農町　椎葉村　宮崎美郷町
都城市　小林市　えびの市
高原町

□鹿児島県
枕崎市　阿久根市　鹿児島出水市
霧島市　いちき串木野市　伊佐市
さつま町　湧水町　薩摩川内市甑島

□福岡県
みやま市

■震度1
□熊本県
熊本中央区　熊本東区　玉名市
山鹿市　菊池市　玉東町
南関町　和水町　大津町
菊陽町　阿蘇市　南阿蘇村

□長崎県
島原市　長与町　時津町
平戸市

□宮崎県
日南市　日向市　新富町
木城町　門川町　西米良村
高千穂町　五ヶ瀬町　三股町

□鹿児島県
鹿児島市　日置市　南さつま市
姶良市

□福岡県
大牟田市　久留米市　柳川市
八女市　朝倉市　みやこ町

□高知県
宿毛市

□佐賀県
佐賀市　小城市　神埼市
上峰町　白石町

□大分県
佐伯市　豊後大野市　日田市
竹田市　九重町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。