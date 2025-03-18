熊本県で最大震度4のやや強い地震 熊本県・八代市、上天草市、芦北町
18日午前5時0分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と上天草市、それに芦北町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□熊本県
八代市 上天草市 芦北町
■震度3
□熊本県
宇城市 熊本美里町 氷川町
水俣市 天草市 津奈木町
人吉市 錦町 多良木町
相良村 球磨村 あさぎり町
□長崎県
雲仙市
□宮崎県
宮崎市
□鹿児島県
薩摩川内市 長島町
■震度2
□熊本県
熊本西区 熊本南区 熊本北区
宇土市 合志市 西原村
御船町 嘉島町 益城町
甲佐町 山都町 苓北町
湯前町 水上村 五木村
山江村 熊本高森町
□長崎県
南島原市 長崎市 諫早市
大村市
□宮崎県
国富町 綾町 延岡市
西都市 高鍋町 川南町
宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町
都城市 小林市 えびの市
高原町
□鹿児島県
枕崎市 阿久根市 鹿児島出水市
霧島市 いちき串木野市 伊佐市
さつま町 湧水町 薩摩川内市甑島
□福岡県
みやま市
■震度1
□熊本県
熊本中央区 熊本東区 玉名市
山鹿市 菊池市 玉東町
南関町 和水町 大津町
菊陽町 阿蘇市 南阿蘇村
□長崎県
島原市 長与町 時津町
平戸市
□宮崎県
日南市 日向市 新富町
木城町 門川町 西米良村
高千穂町 五ヶ瀬町 三股町
□鹿児島県
鹿児島市 日置市 南さつま市
姶良市
□福岡県
大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 朝倉市 みやこ町
□高知県
宿毛市
□佐賀県
佐賀市 小城市 神埼市
上峰町 白石町
□大分県
佐伯市 豊後大野市 日田市
竹田市 九重町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。