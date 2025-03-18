熊本県八代市などで震度４ 県内でも最大震度３ この地震による津波の心配なし
気象庁によると、１８日午前５時０分ごろ、地震があった。震源地は熊本県天草・芦北地方。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは４．８と推定。この地震による津波の心配なし。
震度４を観測したのは、八代市、上天草市、芦北町。
震度３を観測したのは、雲仙市、人吉市、水俣市、宇城市、天草市、熊本美里町、氷川町、津奈木町、錦町、多良木町、相良村、球磨村、あさぎり町、宮崎市、薩摩川内市、長島町。
【震度３】
薩摩川内市神田町、長島町鷹巣、長島町獅子島
【震度２】
薩摩川内市中郷、薩摩川内市祁答院町、薩摩川内市入来町、薩摩川内市東郷町、薩摩川内市樋脇町、長島町指江、枕崎市高見町、阿久根市赤瀬川、阿久根市鶴見町、鹿児島出水市緑町、鹿児島出水市高尾野町、鹿児島出水市野田町、鹿児島空港、霧島市横川町中ノ、いちき串木野市緑町、いちき串木野市湊町、伊佐市大口山野、伊佐市大口鳥巣、伊佐市菱刈前目、さつま町宮之城屋地、さつま町宮之城保健センター、さつま町神子、湧水町栗野、湧水町吉松、薩摩川内市上甑町、薩摩川内市鹿島町
【震度１】
霧島市国分中央、霧島市溝辺町有川、霧島市福山町牧之原、さつま町求名、鹿児島市東郡元、鹿児島市下福元 鹿児島市喜入町、鹿児島市本城、鹿児島市郡山、鹿児島市上谷口、日置市日吉町日置、日置市伊集院町郡、南さつま市大浦町、南さつま市金峰町尾下、姶良市蒲生町北、姶良市宮島町、姶良市加治木町本町、薩摩川内市里町