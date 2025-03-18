【なだれ注意報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前5時6分に、なだれ注意報を仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大和町西部、色麻町、加美町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表（雪崩注意報）
宮城県では、高波や乾燥、霜に対する農作物の管理に注意してください。西部では、なだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市西部
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■白石市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■大崎市西部
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■蔵王町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■七ヶ宿町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■川崎町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■大和町西部
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■色麻町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■加美町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒